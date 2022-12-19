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Сколько потерял Евросоюз из-за энергетического кризиса – расчеты Bloomberg
Сколько потерял Евросоюз из-за энергетического кризиса – расчеты Bloomberg
Глубочайший за последние десятилетия энергетический кризис только начинается, считает агентство 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T10:02+0400
2022-12-19T10:02+0400
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ТБИЛИСИ 19 дек — Sputnik. Потери Европы из-за энергетического кризиса составили примерно триллион долларов – таковы результаты подсчетов, проведенных агентством агентством Bloomberg.По данным Bloomberg, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара."Это означает, что передышки от высоких цен не будет", – пишет Bloomberg.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, политика, bloomberg, европа, сша, катар, энергетика, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022, антироссийские санкции
в мире, новости, экономика, политика, bloomberg, европа, сша, катар, энергетика, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022, антироссийские санкции
Сколько потерял Евросоюз из-за энергетического кризиса – расчеты Bloomberg
Глубочайший за последние десятилетия энергетический кризис только начинается, считает агентство
ТБИЛИСИ 19 дек — Sputnik. Потери Европы из-за энергетического кризиса составили примерно триллион долларов – таковы результаты подсчетов, проведенных агентством агентством Bloomberg.
"Примерно триллион долларов... представляет собой общий результат более дорогой энергии для потребителей и компаний, часть которого... была компенсирована пакетами помощи", – говорится в сообщении агентства.
По данным Bloomberg, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара.
"Это означает, что передышки от высоких цен не будет", – пишет Bloomberg.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.