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Сколько потерял Евросоюз из-за энергетического кризиса – расчеты Bloomberg

Сколько потерял Евросоюз из-за энергетического кризиса – расчеты Bloomberg

Глубочайший за последние десятилетия энергетический кризис только начинается, считает агентство 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T10:02+0400

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ТБИЛИСИ 19 дек — Sputnik. Потери Европы из-за энергетического кризиса составили примерно триллион долларов – таковы результаты подсчетов, проведенных агентством агентством Bloomberg.По данным Bloomberg, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара."Это означает, что передышки от высоких цен не будет", – пишет Bloomberg.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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