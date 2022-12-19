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Сотрудник МВД Грузии попался на взятке
Сотрудник МВД Грузии попался на взятке
По версии следствия, обвиняемый получил определенную денежную сумму в виде взятки в обмен на выдачу акта техосмотра транспортного средства 19.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Сотрудник Агентства обслуживания МВД задержан по обвинению во взяточничестве на основании приговора судьи – ему грозит до девяти лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствием установлено, что обвиняемый получил определенную денежную сумму в виде взятки в обмен на выдачу акта техосмотра транспортного средства, самовольно переделанного гражданином, с целью беспрепятственной регистрации указанного автомобиля в Агентстве обслуживания. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", которая наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии, грузия против коррупции
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии, грузия против коррупции

Сотрудник МВД Грузии попался на взятке

20:10 19.12.2022 (обновлено: 20:31 19.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По версии следствия, обвиняемый получил определенную денежную сумму в виде взятки в обмен на выдачу акта техосмотра транспортного средства
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Сотрудник Агентства обслуживания МВД задержан по обвинению во взяточничестве на основании приговора судьи – ему грозит до девяти лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствием установлено, что обвиняемый получил определенную денежную сумму в виде взятки в обмен на выдачу акта техосмотра транспортного средства, самовольно переделанного гражданином, с целью беспрепятственной регистрации указанного автомобиля в Агентстве обслуживания.
Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", которая наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
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