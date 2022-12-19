https://sputnik-georgia.ru/20221219/sotrudnik-mvd-gruzii-popalsya-na-vzyatke-273210926.html

Сотрудник МВД Грузии попался на взятке

Сотрудник МВД Грузии попался на взятке

По версии следствия, обвиняемый получил определенную денежную сумму в виде взятки в обмен на выдачу акта техосмотра транспортного средства 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Сотрудник Агентства обслуживания МВД задержан по обвинению во взяточничестве на основании приговора судьи – ему грозит до девяти лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствием установлено, что обвиняемый получил определенную денежную сумму в виде взятки в обмен на выдачу акта техосмотра транспортного средства, самовольно переделанного гражданином, с целью беспрепятственной регистрации указанного автомобиля в Агентстве обслуживания. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки", которая наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, агентство обслуживания мвд грузии, грузия против коррупции