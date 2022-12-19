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"Спасибо за братство, спасибо за дружбу – премьер Грузии поздравил евреев с Ханукой

"Спасибо за братство, спасибо за дружбу – премьер Грузии поздравил евреев с Ханукой

Ханука – это древний иудейский праздник зажжения свечей, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в синагоге в Тбилиси поздравил еврейский народ с Ханукой и пожелал мира и благополучия.Ханука – это древний иудейский праздник зажжения свечей, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом. В переводе с иврита Ханука означает "обновление, освящение".Гарибашвили поблагодарил еврейский народ за дружбу и братские отношения. "Спасибо за братство, спасибо за дружбу... Эти отношения и это братство испытаны веками. И можно сказать, что мировая история не знает много таких аналогов", – сказал премьер Грузии. Гарибашвили особо отметил грузинских евреев, которые вернулись на свою родину. "Хочу пожелать всем евреям, всему еврейскому народу во всем мире мира, победы и благополучия... У нас много искренних и настоящих друзей в Израиле. И особенно хочу отметить грузинских евреев, которые вернулись на свою родину, но Грузия остается для них второй родиной", – сказал премьер Грузии. Ханука наступает в 25-й день месяца кислев иудейского лунно-солнечного календаря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, тбилиси, израиль, ханука