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Суд оправдал мужчину, пытавшегося угнать автобус с пассажирами в Кутаиси
Суд оправдал мужчину, пытавшегося угнать автобус с пассажирами в Кутаиси
Судья решил отпустить обвиняемого на основе процессуального соглашения 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T17:03+0400
2022-12-19T17:03+0400
2022-12-19T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Суд оправдал 24-летнего жителя Грузии, который пытался угнать автобус с пассажирами в городе Кутаиси на западе страны, мужчина уже находится на свободе. Инцидент произошел на днях. Молодой мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать автобус с 20-ю пассажирами в тот момент, когда водитель транспорта временно отлучился. Нетрезвый злоумышленник успел проехать буквально несколько метров, после чего был задержан полицией.По словам адвоката обвиняемого Арчила Нижарадзе, судья решил отпустить обвиняемого и его друга, находящегося вместе с ним в момент преступления, на основе процессуального соглашения, передает телекомпания "Рустави-2".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, грузия
происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, грузия
Суд оправдал мужчину, пытавшегося угнать автобус с пассажирами в Кутаиси
Судья решил отпустить обвиняемого на основе процессуального соглашения
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Суд оправдал 24-летнего жителя Грузии, который пытался угнать автобус с пассажирами в городе Кутаиси на западе страны, мужчина уже находится на свободе.
Инцидент произошел на днях. Молодой мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать автобус с 20-ю пассажирами в тот момент, когда водитель транспорта временно отлучился. Нетрезвый злоумышленник успел проехать буквально несколько метров, после чего был задержан полицией.
По словам адвоката обвиняемого Арчила Нижарадзе, судья решил отпустить обвиняемого и его друга, находящегося вместе с ним в момент преступления, на основе процессуального соглашения, передает телекомпания "Рустави-2
".