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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 до 25 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 19 до 25 декабря

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 19 декабря, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:32. Во вторник, 20 декабря, в Тбилиси сохранится облачная погода. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью составит 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:32. В среду, 21 декабря, в Тбилиси ожидается облачная и дождливая погода, местами слабый мокрый снег. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:33. В четверг, 22 декабря, погода в столице Грузии прояснится и будет ясной, и солнечной. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 1 градуса, а днем поднимется максимум до 4 градусов тепла. Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:33. В пятницу, 23 декабря, в Тбилиси ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью будет 1 градус, а днем прогреется до 5 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:34. В субботу, 24 декабря, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, днем воздух прогреется до 6 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 8:13. В воскресенье, 25 декабря, в столице Грузии будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем поднимется максимум до 7 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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