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Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки
Тоннель будет закрыт с целью проведения работ по текущему ремонту и управлению объектом 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T22:40+0400
2022-12-19T22:40+0400
2022-12-19T22:50+0400
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степанцминда
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на сутки, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс, будет действовать 20 декабря с 00:00 до 21 декабря 00:00 по местному времени. Движение транспорта в период закрытия тоннеля, будет переключено на объездную дорогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
степанцминда
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грузия, новости, общество, степанцминда, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, степанцминда, департамент автомобильных дорог
Тоннель на дороге к границе Грузии с Россией закроют на сутки
22:40 19.12.2022 (обновлено: 22:50 19.12.2022)
Тоннель будет закрыт с целью проведения работ по текущему ремонту и управлению объектом
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет запрещено на сутки, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет в тоннеле, который расположен на 132-135 километре автомобильной дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс, будет действовать 20 декабря с 00:00 до 21 декабря 00:00 по местному времени.
По информации департамента, тоннель будет закрыт с целью проведения работ по управлению тоннелем и текущему ремонту.
Движение транспорта в период закрытия тоннеля, будет переключено на объездную дорогу.