https://sputnik-georgia.ru/20221219/turtsiya-peredala-v-podarok-gruzii-aviatekhniku-273173842.html
Турция передала в подарок Грузии авиатехнику
Турция передала в подарок Грузии авиатехнику
Грузия получила от турецкой стороны две единицы спецтехники для аэродорома и запасные части к вертолетам UH-1H 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T07:32+0400
2022-12-19T07:32+0400
2022-12-19T07:32+0400
грузия
новости
политика
турция
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273173688_0:194:1600:1094_1920x0_80_0_0_d731273ea4c87eb13645cad396eec3c3.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Минобороны Грузии получило от правительства Турции спецтехнику с целью повышения возможностей авиации и противовоздушной обороны страны, сообщает оборонное ведомство. По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай. Церемония передачи техники состоялась на авиационной базе в Марнеули (регион Квемо-Картли) вблизи Тбилиси. В ведомстве отмечают, что Грузия и Турция на протяжении многих лет тесно сотрудничают в сфере обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273173688_141:0:1600:1094_1920x0_80_0_0_2ecced7436651398d80d309a5615e55d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, турция, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, турция, министерство обороны грузии
Турция передала в подарок Грузии авиатехнику
Грузия получила от турецкой стороны две единицы спецтехники для аэродорома и запасные части к вертолетам UH-1H
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Минобороны Грузии получило от правительства Турции спецтехнику с целью повышения возможностей авиации и противовоздушной обороны страны, сообщает оборонное ведомство.
По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай.
"Командование авиации и противовоздушной обороны безвозмездно получило от турецкой стороны две единицы спецтехники для аэродорома и запасные части к вертолетам UH-1H. Позже был подписан протокол о передаче техники", - говорится в распространенном заявлении.
Церемония передачи техники состоялась на авиационной базе в Марнеули (регион Квемо-Картли) вблизи Тбилиси.
В ведомстве отмечают, что Грузия и Турция на протяжении многих лет тесно сотрудничают в сфере обороны.