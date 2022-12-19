https://sputnik-georgia.ru/20221219/turtsiya-peredala-v-podarok-gruzii-aviatekhniku-273173842.html

Турция передала в подарок Грузии авиатехнику

Турция передала в подарок Грузии авиатехнику

Грузия получила от турецкой стороны две единицы спецтехники для аэродорома и запасные части к вертолетам UH-1H 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T07:32+0400

2022-12-19T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Минобороны Грузии получило от правительства Турции спецтехнику с целью повышения возможностей авиации и противовоздушной обороны страны, сообщает оборонное ведомство. По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, заместитель командующего Силами обороны бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай. Церемония передачи техники состоялась на авиационной базе в Марнеули (регион Квемо-Картли) вблизи Тбилиси. В ведомстве отмечают, что Грузия и Турция на протяжении многих лет тесно сотрудничают в сфере обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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