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Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал
Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал
Наибольший рост в третьем квартале 2022 года показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленность 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T17:40+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2022 года составил 9,8% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил составил 9,7%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2022 года составил 19,3 миллиарда лари или 6,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 851,6 доллара (год назад – 1 388,5 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в третьем квартале 2022 года показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленностьСпад наблюдался в здравоохранении, недвижимости и научно-технической деятельности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал

17:40 19.12.2022 (обновлено: 17:43 19.12.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliУличные часы на Мейдане в историческом центре Тбилиси
Уличные часы на Мейдане в историческом центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Наибольший рост в третьем квартале 2022 года показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленность
ТБИЛИСИ, 19 дек Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2022 года составил 9,8% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил составил 9,7%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2022 года составил 19,3 миллиарда лари или 6,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 851,6 доллара (год назад – 1 388,5 доллара).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в третьем квартале 2022 года показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленность
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в третьем квартале 2022 года

Сфера экономики

Рост, %

Информации и коммуникаций

74,9

Электро - и газоснабжение

34,7

Горнодобывающая промышленность

31,3

Транспорт и хранение

29,0

Торговля

8,8

Спад наблюдался в здравоохранении, недвижимости и научно-технической деятельности.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в III квартале 2022

Сфера экономики

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

14,8

Перерабатывающая промышленность

11,4

Сделки с недвижимостью

9,6

Сельское хозяйство

8,0

Строительство

7,7

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