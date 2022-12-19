https://sputnik-georgia.ru/20221219/utochnen-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-v-gruzii-za-tretiy-kvartal-273206592.html

Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал

Уточнен показатель экономического роста в Грузии за третий квартал

Наибольший рост в третьем квартале 2022 года показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленность 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T17:40+0400

2022-12-19T17:40+0400

2022-12-19T17:43+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале 2022 года составил 9,8% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за третий квартал составил составил 9,7%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2022 года составил 19,3 миллиарда лари или 6,8 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 9,4%, а ВВП на душу населения составил 1 851,6 доллара (год назад – 1 388,5 доллара).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в третьем квартале 2022 года показали сферы информации и коммуникаций, коммунальных услуг, а также горнодобывающая промышленностьСпад наблюдался в здравоохранении, недвижимости и научно-технической деятельности.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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