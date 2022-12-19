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В Азербайджане прогнозируют значительное снижения уровня Каспия

В Азербайджане прогнозируют значительное снижения уровня Каспия

При самом худшем сценарии в ближайшие годы уровень воды в Каспийском море понизится на четыре метра 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T08:32+0400

2022-12-19T08:32+0400

2022-12-19T08:32+0400

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ТБИЛИСИ 19 дек — Sputnik. Азербайджанские ученые спрогнозировали несколько сценариев колебания уровня Каспийского моря до 2050 года.Как сообщил Sputnik Азербайджан заведующий отделом мониторинга Каспия Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук АР Рауф Гардашов, невозможно однозначно утверждать, насколько понизится или повысится уровень воды в Каспии, но уже подготовлены несколько научных моделей.По его словам, в ходе исследований за основу берутся два фактора - суммарный объем водостока рек и количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу.Также до сих пор не изучено влияние тектонических процессов на дне Каспия на его уровень. Неизвестно и то, как изменится объем водостока Волги в ближайшие годы, отметил ученый."Все это нужно учитывать при проектировании инфраструктуры береговой линии. Во-первых, туристическую инфраструктуру необходимо адаптировать к уровню Каспия в пределах 24-36 метров ниже уровня Мирового океана. Во-вторых, нужно строить здания, приспособленные к быстрому демонтажу. В-третьих, необходимо адаптировать прокладку автомобильных дорог, строительство морских портов и железнодорожных линий под предполагаемый уровень моря", - отметил Гардашов.Он привел в пример Филиппины, Малайзию и Индонезию, где береговую инфраструктуру можно быстро восстановить после очередного цунами или шторма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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