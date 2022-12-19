https://sputnik-georgia.ru/20221219/v-gruzii-khotyat-osvobodit-ot-sbora-kreditnye-organizatsii-273174097.html

В Грузии хотят освободить от сбора кредитные организации

В Грузии хотят освободить от сбора кредитные организации

Индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T07:01+0400

2022-12-19T07:01+0400

2022-12-19T07:01+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Кредитные организации, изменившие свой статус на юридическое лицо, освободят от регистрационного сбора на 6 месяцев, заявил вице-президента Национального банка Грузии Папуна Лежава на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента Грузии. По его словам соответствующие поправки будут внесен в закон "О регистрациионных сборах". По его словам, целью поправок является изменение нормативных документов на основании требования Нацбанка, чтобы кредитные организации имели организационно-правовую форму. Таким образом, индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации. Комитет одобрил представленные поправки и они будут вынесены на голосование в парламент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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