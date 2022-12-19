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В Грузии хотят освободить от сбора кредитные организации
В Грузии хотят освободить от сбора кредитные организации
Индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T07:01+0400
2022-12-19T07:01+0400
2022-12-19T07:01+0400
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новости
экономика
кредит
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Кредитные организации, изменившие свой статус на юридическое лицо, освободят от регистрационного сбора на 6 месяцев, заявил вице-президента Национального банка Грузии Папуна Лежава на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента Грузии. По его словам соответствующие поправки будут внесен в закон "О регистрациионных сборах". По его словам, целью поправок является изменение нормативных документов на основании требования Нацбанка, чтобы кредитные организации имели организационно-правовую форму. Таким образом, индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации. Комитет одобрил представленные поправки и они будут вынесены на голосование в парламент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, кредит, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, кредит, национальный банк грузии
В Грузии хотят освободить от сбора кредитные организации
Индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Кредитные организации, изменившие свой статус на юридическое лицо, освободят от регистрационного сбора на 6 месяцев, заявил вице-президента Национального банка Грузии Папуна Лежава на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента Грузии.
По его словам соответствующие поправки будут внесен в закон "О регистрациионных сборах".
Согласно представленным изменения, от регистрационного сбора на полгода будут освобождены кредитные организации, которые функционируют как предприниматели и изменят свой статус на юридическое лицо.
По его словам, целью поправок является изменение нормативных документов на основании требования Нацбанка, чтобы кредитные организации имели организационно-правовую форму.
Таким образом, индивидуальные предприниматели не смогут регистрироваться как кредитные организации.
"Мы посчитали, что было бы несправедливо, когда предпринимателю один раз уплатившему регистрационный сбор, в случае преобразования в юридическое лицо придется платить этот сбор повторно", - сказал Лежава.
Комитет одобрил представленные поправки и они будут вынесены на голосование в парламент.