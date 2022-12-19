https://sputnik-georgia.ru/20221219/v-gruzii-presekli-popytki-vvoza-kontrabandnogo-zolota-iz-armenii-273212310.html

В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении

В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении

Незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T21:36+0400

2022-12-19T21:36+0400

2022-12-19T21:47+0400

грузия

новости

происшествия

контрабанда

тпп "садахло"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905499_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_3ecd78cdbc3b94cb21602460cacc15a4.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий из Армении, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии. Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница). Всего таможенники выявили четыре факта правонарушения. В сообщении отмечается, что незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра и проверки багажа граждан разных стран. Контрабанда оценивается в 20,6 тысячи лари (7,7 тысячи долларов). Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, контрабанда, тпп "садахло"