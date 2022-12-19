https://sputnik-georgia.ru/20221219/v-gruzii-presekli-popytki-vvoza-kontrabandnogo-zolota-iz-armenii-273212310.html
В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении
В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении
Незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T21:36+0400
2022-12-19T21:36+0400
2022-12-19T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий из Армении, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии. Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница). Всего таможенники выявили четыре факта правонарушения. В сообщении отмечается, что незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра и проверки багажа граждан разных стран. Контрабанда оценивается в 20,6 тысячи лари (7,7 тысячи долларов). Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, контрабанда, тпп "садахло"
грузия, новости, происшествия, контрабанда, тпп "садахло"
В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении
21:36 19.12.2022 (обновлено: 21:47 19.12.2022)
Незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий из Армении, говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.
Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница). Всего таможенники выявили четыре факта правонарушения.
В сообщении
отмечается, что незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра и проверки багажа граждан разных стран.
Контрабанда оценивается в 20,6 тысячи лари (7,7 тысячи долларов). Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.