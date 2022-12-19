https://sputnik-georgia.ru/20221219/v-gruzii-rassleduyut-intsident-vo-vremya-kotorogo-deputata-zabrosali-yaytsami-273214006.html
В Грузии расследуют инцидент, во время которого депутата забросали яйцами
В Грузии расследуют инцидент, во время которого депутата забросали яйцами
Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T23:18+0400
2022-12-19T23:18+0400
2022-12-19T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта преследования депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Киртадзе, которого забросали яйцами во время прямого эфира, сообщается на сайте Следственного органа. Инцидент с депутатом произошел в Батуми, когда тот давал интервью в прямом эфире телеканала "Формула" - неизвестный стал бросать в него яйца, после чего между ними началась словесная перепалка. Уголовное дело возбуждено по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от одного года до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового. Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения оперативного и объективного расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, батуми, аджария
грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, батуми, аджария
В Грузии расследуют инцидент, во время которого депутата забросали яйцами
23:18 19.12.2022 (обновлено: 23:57 19.12.2022)
Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта преследования депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Киртадзе, которого забросали яйцами во время прямого эфира, сообщается на сайте Следственного органа.
Инцидент с депутатом произошел в Батуми, когда тот давал интервью в прямом эфире телеканала "Формула" - неизвестный стал бросать в него яйца, после чего между ними началась словесная перепалка.
Уголовное дело возбуждено по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от одного года до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения оперативного и объективного расследования.