Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221219/v-gruzii-rassleduyut-intsident-vo-vremya-kotorogo-deputata-zabrosali-yaytsami-273214006.html
В Грузии расследуют инцидент, во время которого депутата забросали яйцами
В Грузии расследуют инцидент, во время которого депутата забросали яйцами
Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T23:18+0400
2022-12-19T23:57+0400
грузия
новости
происшествия
специальная следственная служба
батуми
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/23/246322392_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_924b339e618b3b1a87845e836f86cf40.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта преследования депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Киртадзе, которого забросали яйцами во время прямого эфира, сообщается на сайте Следственного органа. Инцидент с депутатом произошел в Батуми, когда тот давал интервью в прямом эфире телеканала "Формула" - неизвестный стал бросать в него яйца, после чего между ними началась словесная перепалка. Уголовное дело возбуждено по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от одного года до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового. Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения оперативного и объективного расследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/23/246322392_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_2758f73dfbfe4e5a3acb4c95f44fcb5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, батуми, аджария
грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, батуми, аджария

В Грузии расследуют инцидент, во время которого депутата забросали яйцами

23:18 19.12.2022 (обновлено: 23:57 19.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerМашина патрульной полиции в городе Батуми
Машина патрульной полиции в городе Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта преследования депутата Верховного совета Аджарии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Киртадзе, которого забросали яйцами во время прямого эфира, сообщается на сайте Следственного органа.
Инцидент с депутатом произошел в Батуми, когда тот давал интервью в прямом эфире телеканала "Формула" - неизвестный стал бросать в него яйца, после чего между ними началась словесная перепалка.
Уголовное дело возбуждено по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от одного года до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения оперативного и объективного расследования.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0