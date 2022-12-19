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В Грузии с 1 января при техосмотре будут проверять и шум автомобиля

В Грузии с 1 января при техосмотре будут проверять и шум автомобиля

Техосмотр не пройдут те автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные для конкретной марки автомобиля производителем 19.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-19T09:01+0400

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грузия

новости

общество

техосмотр автомобилей

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили будут проверять на средний показатель шума, сообщает министерство экономики Грузии. Согласно законодательным нормам, техосмотр не пройдут те автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные для конкретной марки автомобиля производителем. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, техосмотр автомобилей