https://sputnik-georgia.ru/20221220/borba-s-vvozom-narkotikov-v-gruziyu-za-mesyats-zaderzhano-16-chelovek-273247503.html

Борьба с ввозом наркотиков в Грузию: за месяц задержано 16 человек

Борьба с ввозом наркотиков в Грузию: за месяц задержано 16 человек

Среди задержанных восемь иностранцев, в том числе граждане Турции, Армении и России 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за последний месяц задержали 16 человек за ввоз в страну наркотиков, сообщил глава департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе на брифинге во вторник. По данным Купатадзе, среди задержанных восемь иностранцев. В частности, двое граждан Сербии, а также граждане Турции, Армении, России, Латвии, Ирана и Нигерии.Всех их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотиков. Всего за месяц в Грузии за преступления, связанные с наркотиками, были задержаны 62 человека, из которых 46 – продавцы наркотиков. Среди общего числа задержанных – 11 иностранных граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, сербия, турция, армения