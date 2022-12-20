https://sputnik-georgia.ru/20221220/deputat-naselenie-gruzii-podderzhivaet-mirnuyu-politiku-vlastey-273225555.html

Депутат: население Грузии поддерживает мирную политику властей

Депутат: население Грузии поддерживает мирную политику властей

Политика нынешней власти Грузии ориентирована на развитие и безопасность, заявили парламентарии 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T11:01+0400

2022-12-20T11:01+0400

2022-12-20T11:01+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

украина

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708715_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f016cb13e7f01ad62f3c5ec485666b00.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Большая часть населения Грузии приветствует мирную и ответственную политику властей, заявили депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта", комментируя результаты опроса GORBI. Согласно исследованию, 81% опрошенных заявили, что приветствуют политику "Грузинской мечты" не ввязывать Грузию в конфликт на Украине. Исследование заказал лояльного к властям телеканала "Имеди".О том, что это исследование является доказательством того, что "Грузинская мечта" проводит правильную политику, заявил и депутат Рати Ионатамишвили. "Результаты исследования являются доказательством ответственного подхода "Грузинской мечты", что в первую очередь проявляется в направленных на благополучие и безопасность нашей страны и граждан шагах" , - сказал Ионатамишвили.По его словам, прогресс есть фактически по всем направлениям. Депутат выразил уверенность, что прогресс из года в год будет увеличиваться. В ходе исследования GORBI путем прямого интервьюирования в масштабе страны 17-30 ноября были опрошены 2024 человека. Погрешность составила +/- 2.5 %. При отборе респондентов был использован метод многоступенчатой случайной выборки.Gorby - это агентство общественного мнения и маркетинга с полным спектром услуг, базирующееся в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, украина, грузинская мечта