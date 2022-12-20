https://sputnik-georgia.ru/20221220/deputat-naselenie-gruzii-podderzhivaet-mirnuyu-politiku-vlastey-273225555.html
Депутат: население Грузии поддерживает мирную политику властей
Депутат: население Грузии поддерживает мирную политику властей
Политика нынешней власти Грузии ориентирована на развитие и безопасность, заявили парламентарии 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T11:01+0400
2022-12-20T11:01+0400
2022-12-20T11:01+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
украина
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708715_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f016cb13e7f01ad62f3c5ec485666b00.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Большая часть населения Грузии приветствует мирную и ответственную политику властей, заявили депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта", комментируя результаты опроса GORBI. Согласно исследованию, 81% опрошенных заявили, что приветствуют политику "Грузинской мечты" не ввязывать Грузию в конфликт на Украине. Исследование заказал лояльного к властям телеканала "Имеди".О том, что это исследование является доказательством того, что "Грузинская мечта" проводит правильную политику, заявил и депутат Рати Ионатамишвили. "Результаты исследования являются доказательством ответственного подхода "Грузинской мечты", что в первую очередь проявляется в направленных на благополучие и безопасность нашей страны и граждан шагах" , - сказал Ионатамишвили.По его словам, прогресс есть фактически по всем направлениям. Депутат выразил уверенность, что прогресс из года в год будет увеличиваться. В ходе исследования GORBI путем прямого интервьюирования в масштабе страны 17-30 ноября были опрошены 2024 человека. Погрешность составила +/- 2.5 %. При отборе респондентов был использован метод многоступенчатой случайной выборки.Gorby - это агентство общественного мнения и маркетинга с полным спектром услуг, базирующееся в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708715_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_dc88a66ff2ec93856a0f946ddd78f551.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тбилиси, украина, грузинская мечта
грузия, политика, новости, тбилиси, украина, грузинская мечта
Депутат: население Грузии поддерживает мирную политику властей
Политика нынешней власти Грузии ориентирована на развитие и безопасность, заявили парламентарии
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Большая часть населения Грузии приветствует мирную и ответственную политику властей, заявили депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта", комментируя результаты опроса GORBI.
Согласно исследованию, 81% опрошенных заявили, что приветствуют политику "Грузинской мечты" не ввязывать Грузию в конфликт на Украине. Исследование заказал лояльного к властям телеканала "Имеди".
"Большая часть населения страны приветствует мирную политику "Грузинской мечты", которая ориентирована на развитие страны, экономическое продвижение", - сказал депутат Давит Матиткашвили.
О том, что это исследование является доказательством того, что "Грузинская мечта" проводит правильную политику, заявил и депутат Рати Ионатамишвили.
"Результаты исследования являются доказательством ответственного подхода "Грузинской мечты", что в первую очередь проявляется в направленных на благополучие и безопасность нашей страны и граждан шагах" , - сказал Ионатамишвили.
По его словам, прогресс есть фактически по всем направлениям. Депутат выразил уверенность, что прогресс из года в год будет увеличиваться.
В ходе исследования GORBI путем прямого интервьюирования в масштабе страны 17-30 ноября были опрошены 2024 человека. Погрешность составила +/- 2.5 %. При отборе респондентов был использован метод многоступенчатой случайной выборки.
Gorby - это агентство общественного мнения и маркетинга с полным спектром услуг, базирующееся в Тбилиси.