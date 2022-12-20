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Еще не вечер: Вайнштейна признали виновным еще по трем эпизодам
Еще не вечер: Вайнштейна признали виновным еще по трем эпизодам
Всего продюсеру предъявили одиннадцать обвинений, четыре из них суд снял с него в ноябре 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T20:28+0400
2022-12-20T20:28+0400
2022-12-20T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который в данное время отбывает наказание за сексуальные преступления, обвинили еще по трем эпизодам сексуального характера.Cогласно информации издания Variety, речь идет об изнасиловании итальянской модели, а также о "принуждении к оральному совокуплению" и насилии в отношении еще двух женщин. Как и ранее, имена определенных потерпевших не называются, они фигурируют в суде как Джейн Доу №1, №2 и так далее.Между тем Вайнштейна оправдали по еще одному аналогичному обвинению, а в трех случаях присяжные, совещавшиеся десять дней, не смогли прийти к единогласному решению.Всего продюсер предъявили одиннадцать обвинений, четыре из них суд снял с него в ноябре. Напомним, в феврале 2020 года суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилования и принуждение к оральному сексу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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харви вайнштейн, новости, в мире, происшествия, нью-йорк
харви вайнштейн, новости, в мире, происшествия, нью-йорк
Еще не вечер: Вайнштейна признали виновным еще по трем эпизодам
Всего продюсеру предъявили одиннадцать обвинений, четыре из них суд снял с него в ноябре
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который в данное время отбывает наказание за сексуальные преступления, обвинили еще по трем эпизодам сексуального характера.
Cогласно информации издания Variety
, речь идет об изнасиловании итальянской модели, а также о "принуждении к оральному совокуплению" и насилии в отношении еще двух женщин.
Как и ранее, имена определенных потерпевших не называются, они фигурируют в суде как Джейн Доу №1, №2 и так далее.
Между тем Вайнштейна оправдали по еще одному аналогичному обвинению, а в трех случаях присяжные, совещавшиеся десять дней, не смогли прийти к единогласному решению.
Всего продюсер предъявили одиннадцать обвинений, четыре из них суд снял с него в ноябре. Напомним, в феврале 2020 года суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилования и принуждение к оральному сексу.