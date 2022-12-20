https://sputnik-georgia.ru/20221220/kinuvshemu-yaytsa-v-deputata-muzhchine-grozit-tri-goda-tyurmy-273244950.html

Кинувшему яйца в депутата мужчине грозит три года тюрьмы

Кинувшему яйца в депутата мужчине грозит три года тюрьмы

Официально обвинение задержанному будет предъявлено в срок, установленный законом 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T17:22+0400

2022-12-20T17:22+0400

2022-12-20T17:22+0400

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специальная следственная служба

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аджария

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 34-летнего мужчину в городе Батуми по факту политического преследования и насилия в отношении депутата Верховного Совета Аджарии от оппозиционного "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, за что ему грозит до трех лет тюрьмы, заявил следователь по особо важным делам Специальной следственной службы Анзор Гурули на брифинге. Следствие установило, что 19 декабря 2022 года на улице Вахтанга Горгасали в Батуми задержанный приблизился к Киртадзе, который был в прямом эфире телеканала "Формула", и выразил недовольство его политической деятельностью. После этого обвиняемый начал забрасывать политика яйцами, агрессивно обращаясь к нему и словесно оскорбляя. Также задержанный ударил Киртадзе по лицу. По информации Следственной службы, официально обвинение задержанному будет предъявлено в срок, установленный законом. Уголовное дело возбуждено по статье "Преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия", наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от одного года до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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