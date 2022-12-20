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Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото
Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото
Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места ЧП 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T10:03+0400
2022-12-20T10:03+0400
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Заведение находилось на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.
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фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пожар, батуми, фото
фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пожар, батуми, фото
Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото
Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места ЧП
Заведение находилось на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.
© photo: Sputnik / Stringer
В Батуми сгорел двухэтажный ресторан, который находился на 24 и 25 этажах жилой высотки
В Батуми сгорел двухэтажный ресторан, который находился на 24 и 25 этажах жилой высотки
© photo: Sputnik / Stringer
Как только соответствующие службы узнали про пожар, здание было тут же обесточено, а газ - перекрыт
Как только соответствующие службы узнали про пожар, здание было тут же обесточено, а газ - перекрыт
© photo: Sputnik / Stringer
На место прибыло множество экипажей патрульной полиции
На место прибыло множество экипажей патрульной полиции
© photo: Sputnik / Stringer
Тушение огня осуществляли десять пожарных расчетов
Тушение огня осуществляли десять пожарных расчетов
© photo: Sputnik / Stringer
Здание, где был пожар, находилось на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа
Здание, где был пожар, находилось на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа
© photo: Sputnik / Stringer
Ресторан готовили к открытию – там еще шли ремонтные работы
Ресторан готовили к открытию – там еще шли ремонтные работы
© photo: Sputnik / Stringer
Из-за пожара с последних этажей падали огненные части конструкции
Из-за пожара с последних этажей падали огненные части конструкции
© photo: Sputnik / Stringer
Все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты
Все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты
© photo: Sputnik / Stringer
В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. Жильцов дома эвакуировали. Пострадавших нет
В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. Жильцов дома эвакуировали. Пострадавших нет
© photo: Sputnik / Stringer
Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Ведется расследование
Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Ведется расследование