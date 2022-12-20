https://sputnik-georgia.ru/20221220/krupnyy-pozhar-na-poslednem-etazhe-vysotnogo-zdaniya-v-batumi---foto-273222283.html

Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото

Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото

Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места ЧП 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T10:03+0400

2022-12-20T10:03+0400

2022-12-20T10:03+0400

фотоленты

фотография

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

пожар

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273219579_0:291:3093:2030_1920x0_80_0_0_527b3ac5f2ede881416e63c383ca3e6f.jpg

Заведение находилось на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пожар, батуми, фото