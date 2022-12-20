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Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото
Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото
Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места ЧП 20.12.2022, Sputnik Грузия
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Заведение находилось на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.
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фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пожар, батуми, фото
фотоленты, фотография, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пожар, батуми, фото

Крупный пожар на последнем этаже высотного здания в Батуми - фото

10:03 20.12.2022
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Огонь вспыхнул в ресторане, расположенном на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места ЧП
Заведение находилось на последних – 24 и 25 этажах жилого дома, однако пока еще не функционировало. Ресторан готовили к открытию – там шли ремонтные работы.
© photo: Sputnik / Stringer

В Батуми сгорел двухэтажный ресторан, который находился на 24 и 25 этажах жилой высотки

В Батуми сгорел двухэтажный ресторан, который находился на 24 и 25 этажах жилой высотки - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

В Батуми сгорел двухэтажный ресторан, который находился на 24 и 25 этажах жилой высотки

© photo: Sputnik / Stringer

Как только соответствующие службы узнали про пожар, здание было тут же обесточено, а газ - перекрыт

Как только соответствующие службы узнали про пожар, здание было тут же обесточено, а газ - перекрыт - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Как только соответствующие службы узнали про пожар, здание было тут же обесточено, а газ - перекрыт

© photo: Sputnik / Stringer

На место прибыло множество экипажей патрульной полиции

На место прибыло множество экипажей патрульной полиции - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

На место прибыло множество экипажей патрульной полиции

© photo: Sputnik / Stringer

Тушение огня осуществляли десять пожарных расчетов

Тушение огня осуществляли десять пожарных расчетов - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Тушение огня осуществляли десять пожарных расчетов

© photo: Sputnik / Stringer

Здание, где был пожар, находилось на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа

Здание, где был пожар, находилось на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Здание, где был пожар, находилось на пересечении улиц Агмашенебели и Кедиа

© photo: Sputnik / Stringer

Ресторан готовили к открытию – там еще шли ремонтные работы

Ресторан готовили к открытию – там еще шли ремонтные работы - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ресторан готовили к открытию – там еще шли ремонтные работы

© photo: Sputnik / Stringer

Из-за пожара с последних этажей падали огненные части конструкции

Из-за пожара с последних этажей падали огненные части конструкции - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Из-за пожара с последних этажей падали огненные части конструкции

© photo: Sputnik / Stringer

Все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты

Все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Все дороги, ведущие к зданию, были перекрыты

© photo: Sputnik / Stringer

В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. Жильцов дома эвакуировали. Пострадавших нет

В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. Жильцов дома эвакуировали. Пострадавших нет - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

В результате пожара полностью сгорело два последних этажа здания. Жильцов дома эвакуировали. Пострадавших нет

© photo: Sputnik / Stringer

Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Ведется расследование

Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Ведется расследование - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Ведется расследование

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