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Курс лари на вторник – 2,6682 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,6682 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T09:20+0400
2022-12-20T09:20+0400
2022-12-20T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 декабря в размере 2,6682 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,6682 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 декабря в размере 2,6682 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару.