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Латвийский журналист Алексеев о трудной жизни косовских сербов и своей поездке в Косово
Латвийский журналист Алексеев о трудной жизни косовских сербов и своей поездке в Косово
Сербы и албанцы, населяющие Косово, практически не взаимодействуют друг с другом и все еще считают друг друга врагами, причем иногда доходит и до вооруженных... 20.12.2022, Sputnik Грузия
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал латвийский журналист Юрий Алексеев, которого в 2017 году задержали в Косово. О том, с какими трудностями сталкиваются косовские сербы, зачем США разжигают новою войну в центре Европы и как работают косовские правоохранительные органы – смотрите в этом видео.
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мультимедиа, видео, сша, косово, европа, политика, видео
мультимедиа, видео, сша, косово, европа, политика, видео
Латвийский журналист Алексеев о трудной жизни косовских сербов и своей поездке в Косово
11:17 20.12.2022 (обновлено: 11:34 20.12.2022)
Сербы и албанцы, населяющие Косово, практически не взаимодействуют друг с другом и все еще считают друг друга врагами, причем иногда доходит и до вооруженных столкновений
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал латвийский журналист Юрий Алексеев, которого в 2017 году задержали в Косово.
О том, с какими трудностями сталкиваются косовские сербы, зачем США разжигают новою войну в центре Европы и как работают косовские правоохранительные органы – смотрите в этом видео.