https://sputnik-georgia.ru/20221220/latviyskiy-zhurnalist-alekseev-o-trudnoy-zhizni-kosovskikh-serbov-i-svoey-poezdke-v-kosovo-273224112.html

Латвийский журналист Алексеев о трудной жизни косовских сербов и своей поездке в Косово

Латвийский журналист Алексеев о трудной жизни косовских сербов и своей поездке в Косово

Сербы и албанцы, населяющие Косово, практически не взаимодействуют друг с другом и все еще считают друг друга врагами, причем иногда доходит и до вооруженных... 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T11:17+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал латвийский журналист Юрий Алексеев, которого в 2017 году задержали в Косово. О том, с какими трудностями сталкиваются косовские сербы, зачем США разжигают новою войну в центре Европы и как работают косовские правоохранительные органы – смотрите в этом видео.

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