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МВД Грузии за месяц задержало 46 предполагаемых наркоторговцев
МВД Грузии за месяц задержало 46 предполагаемых наркоторговцев
Среди задержанных, обвиняемых в наркопреступлениях, трое иностранцев 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за последний месяц задержали 62 человека за различные наркопреступления, в том числе 46 - за торговлю наркотиками, сообщил глава департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе. По его словам, наркореализаторы были задержаны в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Гори, Марнеули, Рустави и в Тбилиси. За продажу наркотиков и подготовку продажи задержаны два гражданина Иордании и один гражданин Латвии. В реализации наркотиков обвиняются 43 граждан Грузии, из которых 11 в прошлом были судимы за различные преступления. Самому младшему из задержанных 18 лет, а самому старшему – 53 года. По данным МВД, для доказательства фактов реализации были проведены контрольные закупки, которые были тайно записаны. Во время обыска квартир, машин, жилых домов, а также указанных продавцами мест были изъяты героин, кокаин, "альфа PvP", бупренорфин, экстази, метадон, кетамин, "Лирика", опиум и марихуана. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, тбилиси, батуми, зугдиди
грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, тбилиси, батуми, зугдиди

МВД Грузии за месяц задержало 46 предполагаемых наркоторговцев

18:06 20.12.2022 (обновлено: 18:42 20.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Среди задержанных, обвиняемых в наркопреступлениях, трое иностранцев
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за последний месяц задержали 62 человека за различные наркопреступления, в том числе 46 - за торговлю наркотиками, сообщил глава департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе.
По его словам, наркореализаторы были задержаны в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Гори, Марнеули, Рустави и в Тбилиси.
За продажу наркотиков и подготовку продажи задержаны два гражданина Иордании и один гражданин Латвии. В реализации наркотиков обвиняются 43 граждан Грузии, из которых 11 в прошлом были судимы за различные преступления. Самому младшему из задержанных 18 лет, а самому старшему – 53 года.
По данным МВД, для доказательства фактов реализации были проведены контрольные закупки, которые были тайно записаны.
Во время обыска квартир, машин, жилых домов, а также указанных продавцами мест были изъяты героин, кокаин, "альфа PvP", бупренорфин, экстази, метадон, кетамин, "Лирика", опиум и марихуана.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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