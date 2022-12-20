https://sputnik-georgia.ru/20221220/mvd-gruzii-za-mesyats-zaderzhalo-46-predpolagaemykh-narkotorgovtsev-273246445.html
МВД Грузии за месяц задержало 46 предполагаемых наркоторговцев
МВД Грузии за месяц задержало 46 предполагаемых наркоторговцев
Среди задержанных, обвиняемых в наркопреступлениях, трое иностранцев 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T18:06+0400
2022-12-20T18:06+0400
2022-12-20T18:42+0400
грузия
новости
происшествия
теймураз купатадзе
тбилиси
батуми
зугдиди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_66125e3db34bddd95f4f49e0a7a49466.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за последний месяц задержали 62 человека за различные наркопреступления, в том числе 46 - за торговлю наркотиками, сообщил глава департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе. По его словам, наркореализаторы были задержаны в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Гори, Марнеули, Рустави и в Тбилиси. За продажу наркотиков и подготовку продажи задержаны два гражданина Иордании и один гражданин Латвии. В реализации наркотиков обвиняются 43 граждан Грузии, из которых 11 в прошлом были судимы за различные преступления. Самому младшему из задержанных 18 лет, а самому старшему – 53 года. По данным МВД, для доказательства фактов реализации были проведены контрольные закупки, которые были тайно записаны. Во время обыска квартир, машин, жилых домов, а также указанных продавцами мест были изъяты героин, кокаин, "альфа PvP", бупренорфин, экстази, метадон, кетамин, "Лирика", опиум и марихуана. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
батуми
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b158afb87b79931f444b6291101a60fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, тбилиси, батуми, зугдиди
грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, тбилиси, батуми, зугдиди
МВД Грузии за месяц задержало 46 предполагаемых наркоторговцев
18:06 20.12.2022 (обновлено: 18:42 20.12.2022)
Среди задержанных, обвиняемых в наркопреступлениях, трое иностранцев
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские полицейские за последний месяц задержали 62 человека за различные наркопреступления, в том числе 46 - за торговлю наркотиками, сообщил глава департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе.
По его словам, наркореализаторы были задержаны в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Озургети, Гори, Марнеули, Рустави и в Тбилиси.
За продажу наркотиков и подготовку продажи задержаны два гражданина Иордании и один гражданин Латвии. В реализации наркотиков обвиняются 43 граждан Грузии, из которых 11 в прошлом были судимы за различные преступления. Самому младшему из задержанных 18 лет, а самому старшему – 53 года.
По данным МВД, для доказательства фактов реализации были проведены контрольные закупки, которые были тайно записаны.
Во время обыска квартир, машин, жилых домов, а также указанных продавцами мест были изъяты героин, кокаин, "альфа PvP", бупренорфин, экстази, метадон, кетамин, "Лирика", опиум и марихуана.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.