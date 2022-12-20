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Неизвестная болезнь появилась в Афганистане - первые жертвы

Неизвестная болезнь появилась в Афганистане - первые жертвы

У тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа 20.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в афганской провинции Забуль.По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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