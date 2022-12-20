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Неизвестная болезнь появилась в Афганистане - первые жертвы
Неизвестная болезнь появилась в Афганистане - первые жертвы
У тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в афганской провинции Забуль.По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, афганистан
в мире, новости, происшествия, афганистан
Неизвестная болезнь появилась в Афганистане - первые жертвы
У тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в афганской провинции Забуль.
"Местные власти сообщили, инфекцией заразились около 80 человек, а два ребенка умерли", - передает сообщил телеканал Tolo News
.
По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.
Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.