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Погода в Грузии ухудшится, предупреждают синоптики

Погода в Грузии ухудшится, предупреждают синоптики

В ближайшие дни на территории Грузии ожидается сравнительное похолодание 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T14:47+0400

2022-12-20T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают, что 21 декабря на востоке страны ожидается сравнительно холодная, облачная и туманная погода с осадками, возможен снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Температура воздуха на востоке страны прогреется до +1...+6 градусов тепла. С 22 декабря до 26 декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется максимум до +4...+9 градусов тепла.Что касается Западной Грузии, то здесь ожидается сравнительно теплая погода в основном без осадков. Температура воздуха достигнет +11...+16 градусов тепла. В Тбилиси 21 декабря ожидается слякоть и туман. Температура воздуха днем прогреется до +3 градусов тепла. С 22 до 26 декабря в столице Грузии будет погода без осадков, а температура воздуха будет колебаться от +7 до + 9 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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