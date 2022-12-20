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Получение и дача взятки – в Грузии задержаны чиновник и бизнесмен

Получение и дача взятки – в Грузии задержаны чиновник и бизнесмен

Наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T12:39+0400

2022-12-20T12:39+0400

2022-12-20T12:39+0400

департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Специалист одного из региональных подразделений Департамента природоохранного надзора был пойман на взятке – ему грозит до девяти лет тюрьмы, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии. От них задержанный время от времени получал определенную сумму денег, взамен на служебное покровительство и невыполнение реагирования на нарушения. В результате оперативно-розыскных мероприятий и негласно-следственных действий, проведенных на основании полученных сведений, подтверждено, что чиновнику были два раза зачислены деньги взамен на покровительство. Кроме того, в одном из случаев обвиняемый не составил соответствующий акт правонарушения по факту существующих нарушений, в результате чего получил от одного из предпринимателей строительные материалы. Также следствием установлено, что обвиняемый предоставлял предпринимателям информацию о передвижении и мероприятиях по контролю сотрудников Департамента природоохранного надзора с целью сокрытия фактов перевозки незаконно добытого лесоматериала. После получения соответствующих доказательств, 19 декабря текущего года оба обвиняемых были арестованы на основании решения судьи. Уголовное дело возбуждено по статьям "Злоупотребление служебными полномочиями", "Получения взятки", "Дача взятки", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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