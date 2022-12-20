https://sputnik-georgia.ru/20221220/rost-utechek-personalnykh-dannykh-prodolzhitsya--prognoz-ekspertov-na-2023-god-273227495.html

Рост утечек персональных данных продолжится – прогноз экспертов на 2023 год

Рост утечек персональных данных продолжится – прогноз экспертов на 2023 год

Злоумышленники будут не просто "сливать" базы, но и совмещать информацию из различных источников 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T12:00+0400

2022-12-20T12:00+0400

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"лаборатория касперского"

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Рост числа утечек персональный данных продолжится в 2023 году, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Эксперты "Лаборатории Касперского" представили прогноз по угрозам кибербезопасности для корпораций и крупных организаций в 2023 году. По прогнозам экспертов, этот тренд получит новый виток – злоумышленники будут не просто "сливать" базы, но и совмещать информацию из различных источников. Еще один тренд, который предвещают эксперты "Лаборатории Касперского", – злоумышленники будут взламывать компании, чтобы "похвастаться" и сделать себе репутацию. Информация об утечке, опубликованная в открытых источниках, даже без реального взлома может нанести вред компании-жертве. Чтобы своевременно выявлять подобные сообщения и инициировать процесс по реагированию на них, эксперты советуют вести регулярный мониторинг ресурсов даркнета и теневых сайтов на предмет появления информации об утечке или компрометации компании. В 2023 году злоумышленники будут чаще обращаться к ресурсам даркнета за покупкой доступов к уже скомпрометированным сетям разных организаций. Все чаще атаки начинаются c использования полученной ранее информации об учетных записях пользователей, опубликованных на теневых ресурсах. Этот тренд опасен тем, что этап компрометации данных может оставаться незамеченным. Только получив ощутимый ущерб (например, столкнувшись с перебоями в работе сервиса или шифрованием данных), компания-жертва узнает о совершенной атаке. Во избежание компрометации нужно обеспечивать надежную защиту критически важных активов, корпоративных данных и всей IT-инфраструктуры. Если же инцидент все-таки произошел, необходимо своевременно и правильно реагировать на него и провести расследование, чтобы устранить не только последствия, но и причину, а также не допустить повторения подобных инцидентов в будущем, отмечают в "Лаборатории Касперского". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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