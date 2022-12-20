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Сборная Грузии по дзюдо начинает борьбу за медали турнира Jerusalem Masters 2022
Сборная Грузии по дзюдо начинает борьбу за медали турнира Jerusalem Masters 2022
Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии в первый день финального турнира по дзюдо в Иерусалиме разыграют медали в пяти весовых категориях. Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами, из которых 12 мужчин и две женщины. Как сообщает федерация дзюдо Грузии, мужчины разыграют медали в двух весовых категориях 60 и 66 кг, а женщины в трех – 48, 52 и 57 кг. В весовой категории до 60 кг завоевать медаль для сборной Грузии постарается Георгий Сардалашвили. Молодой спортсмен примет участие в соревнованиях со второго этапа, где его соперником станет победитель встречи между узбеком Дильшодбеком Баратановым и чехом Давидом Пулкрабеком. В категории до 66 кг честь Грузии будет защищать Важа Маргвелашвили. На первом этапе его соперником станет француз Максим Гобер. В случае победы он встретится с победителем встречи между Хуаном Постиго и узбеком Сардором Нурилаевым. Среди женщин во вторник выступит Этер Липартелиани в весовой категории 57 кг. Липартелиани примет участие в соревнованиях со второго этапа, где ее соперницей станет японка Цукаса Йошида. В случае победы она встретится с канадкой Кристиан Дегучи. Всего в турнире примут участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих 5 континентов. Соревнования пройдет на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, тбилиси, иерусалим, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, тбилиси, иерусалим, федерация дзюдо грузии
Сборная Грузии по дзюдо начинает борьбу за медали турнира Jerusalem Masters 2022
Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии в первый день финального турнира по дзюдо в Иерусалиме разыграют медали в пяти весовых категориях.
Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами, из которых 12 мужчин и две женщины. Как сообщает федерация дзюдо Грузии, мужчины разыграют медали в двух весовых категориях 60 и 66 кг, а женщины в трех – 48, 52 и 57 кг.
В весовой категории до 60 кг завоевать медаль для сборной Грузии постарается Георгий Сардалашвили. Молодой спортсмен примет участие в соревнованиях со второго этапа, где его соперником станет победитель встречи между узбеком Дильшодбеком Баратановым и чехом Давидом Пулкрабеком.
В категории до 66 кг честь Грузии будет защищать Важа Маргвелашвили. На первом этапе его соперником станет француз Максим Гобер. В случае победы он встретится с победителем встречи между Хуаном Постиго и узбеком Сардором Нурилаевым.
Среди женщин во вторник выступит Этер Липартелиани в весовой категории 57 кг. Липартелиани примет участие в соревнованиях со второго этапа, где ее соперницей станет японка Цукаса Йошида. В случае победы она встретится с канадкой Кристиан Дегучи.
Всего в турнире примут участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих 5 континентов. Соревнования пройдет на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей.