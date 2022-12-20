https://sputnik-georgia.ru/20221220/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-nachinaet-borbu-za-medali-turnira-jerusalem-masters-2022-273227737.html

Сборная Грузии по дзюдо начинает борьбу за медали турнира Jerusalem Masters 2022

Сборная Грузии по дзюдо начинает борьбу за медали турнира Jerusalem Masters 2022

Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T12:19+0400

2022-12-20T12:19+0400

2022-12-20T12:19+0400

спорт

грузия

новости

важа маргвелашвили

тбилиси

иерусалим

федерация дзюдо грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267806239_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_8ca5dc3930e22d69c88d255fe70fabf2.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии в первый день финального турнира по дзюдо в Иерусалиме разыграют медали в пяти весовых категориях. Сборная Грузии представлена на турнире 14 спортсменами, из которых 12 мужчин и две женщины. Как сообщает федерация дзюдо Грузии, мужчины разыграют медали в двух весовых категориях 60 и 66 кг, а женщины в трех – 48, 52 и 57 кг. В весовой категории до 60 кг завоевать медаль для сборной Грузии постарается Георгий Сардалашвили. Молодой спортсмен примет участие в соревнованиях со второго этапа, где его соперником станет победитель встречи между узбеком Дильшодбеком Баратановым и чехом Давидом Пулкрабеком. В категории до 66 кг честь Грузии будет защищать Важа Маргвелашвили. На первом этапе его соперником станет француз Максим Гобер. В случае победы он встретится с победителем встречи между Хуаном Постиго и узбеком Сардором Нурилаевым. Среди женщин во вторник выступит Этер Липартелиани в весовой категории 57 кг. Липартелиани примет участие в соревнованиях со второго этапа, где ее соперницей станет японка Цукаса Йошида. В случае победы она встретится с канадкой Кристиан Дегучи. Всего в турнире примут участие 376 дзюдоистов из 58 стран, представляющих 5 континентов. Соревнования пройдет на стадионе Pais Arena Jerusalem, который вмещает 11 тысяч зрителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

иерусалим

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, тбилиси, иерусалим, федерация дзюдо грузии