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Спецоперация в Грузии - задержаны наркоторговцы
Спецоперация в Грузии - задержаны наркоторговцы
Предположительно, спецоперация проводится в параллельном режиме в нескольких регионах страны 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T10:40+0400
2022-12-20T10:40+0400
2022-12-20T10:57+0400
происшествия
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спецоперация
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Спецоперация МВД Грузии в эти минуты проходит в районе Поничала на окраине Тбилиси, задержаны несколько человек, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, спецоперация связана с наркопреступлениями. Согласно информации телеканала, предположительно спецоперация проводится в параллельном режиме в нескольких регионах страны.О точном количестве задержанных и других деталях спецоперации пока не сообщается.Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, спецоперация
происшествия, новости, грузия, спецоперация
Спецоперация в Грузии - задержаны наркоторговцы
10:40 20.12.2022 (обновлено: 10:57 20.12.2022)
Предположительно, спецоперация проводится в параллельном режиме в нескольких регионах страны
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Спецоперация МВД Грузии в эти минуты проходит в районе Поничала на окраине Тбилиси, задержаны несколько человек, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительной информации, спецоперация связана с наркопреступлениями. Согласно информации телеканала, предположительно спецоперация проводится в параллельном режиме в нескольких регионах страны.
О точном количестве задержанных и других деталях спецоперации пока не сообщается.
Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".