https://sputnik-georgia.ru/20221220/spetsoperatsiya-mvd-gruzii-prokhodit-v-rayone-ponichala-273226045.html

Спецоперация в Грузии - задержаны наркоторговцы

Спецоперация в Грузии - задержаны наркоторговцы

Предположительно, спецоперация проводится в параллельном режиме в нескольких регионах страны 20.12.2022, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

спецоперация

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Спецоперация МВД Грузии в эти минуты проходит в районе Поничала на окраине Тбилиси, задержаны несколько человек, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительной информации, спецоперация связана с наркопреступлениями. Согласно информации телеканала, предположительно спецоперация проводится в параллельном режиме в нескольких регионах страны.О точном количестве задержанных и других деталях спецоперации пока не сообщается.Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, спецоперация