https://sputnik-georgia.ru/20221220/spetsoperatsiya-po-poimke-narkotorgovtsev-prokhodit-po-vsey-gruzii--glava-kriminalnoy-politsii-273236146.html

Спецоперация по поимке наркоторговцев проходит по всей Грузии – глава криминальной полиции

Спецоперация по поимке наркоторговцев проходит по всей Грузии – глава криминальной полиции

Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T13:56+0400

2022-12-20T13:56+0400

2022-12-20T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. До 20 наркореализаторов задержаны в ходе масштабной спецоперации в разных городах Грузии, заявил руководитель департамента Центральной криминальной полиции МВД Теимураз Купатадзе. По информации СМИ, спецоперация, связанная с наркопреступлениями, проходит и в районе Поничала, на окраине Тбилиси. По его словам, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. "Полицейские мероприятия продолжаются в течение дня, количество задержанных будет увеличиваться", – отметил Купатадзе. Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спецоперация в тбилиси, грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии