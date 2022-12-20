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Спецоперация по поимке наркоторговцев проходит по всей Грузии – глава криминальной полиции
Спецоперация по поимке наркоторговцев проходит по всей Грузии – глава криминальной полиции
Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T13:56+0400
2022-12-20T13:56+0400
2022-12-20T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. До 20 наркореализаторов задержаны в ходе масштабной спецоперации в разных городах Грузии, заявил руководитель департамента Центральной криминальной полиции МВД Теимураз Купатадзе. По информации СМИ, спецоперация, связанная с наркопреступлениями, проходит и в районе Поничала, на окраине Тбилиси. По его словам, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. "Полицейские мероприятия продолжаются в течение дня, количество задержанных будет увеличиваться", – отметил Купатадзе. Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спецоперация в тбилиси, грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
спецоперация в тбилиси, грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
Спецоперация по поимке наркоторговцев проходит по всей Грузии – глава криминальной полиции
13:56 20.12.2022 (обновлено: 13:57 20.12.2022)
Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. До 20 наркореализаторов задержаны в ходе масштабной спецоперации в разных городах Грузии, заявил руководитель департамента Центральной криминальной полиции МВД Теимураз Купатадзе.
По информации СМИ, спецоперация, связанная с наркопреступлениями, проходит и в районе Поничала, на окраине Тбилиси.
"Сегодня с утра по всей стране, в разных городах, в том числе в Тбилиси в районе Поничала ведутся следственные действия. На основании решения суда задержаны около 20 наркоторговцев, причастных к незаконному хранению-приобретению-сбыту наркотических средств в крупном и особо крупном размере", – сказал Купатадзе в эфире "Первого канала".
По его словам, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы.
"Полицейские мероприятия продолжаются в течение дня, количество задержанных будет увеличиваться", – отметил Купатадзе.
Как не раз заявляли в МВД, через "канал Поничала" в страну поступают тяжелые наркотики. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".