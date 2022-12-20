https://sputnik-georgia.ru/20221220/tri-novykh-vertoleta-vzamen-starogo--aviapark-pogranpolitsii-gruzii-obnovyat-273235475.html

Три новых вертолета взамен старого – авиапарк погранполиции Грузии обновят

Три новых вертолета взамен старого – авиапарк погранполиции Грузии обновят

Наряду с покупкой новых вертолетов, контракт включает в себя переподготовку пилотов и инженеров, приобретение запчастей и заводскую гарантию 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T13:12+0400

2022-12-20T13:12+0400

2022-12-20T13:12+0400

новости

грузия

экономика

тбилиси

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273234166_0:35:1280:756_1920x0_80_0_0_0595822ae9c60744ed59fa4de42ff197.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Погранполиция Грузии продаст старый дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги сможет сэкономить на покупку новых вертолетов, предназначенных для спасательных операций, говорится в сообщении на сайте МВД. Соответствующее соглашение на закупку трех новых вертолетов типа Н145 начальник погранполиции Грузии Николоз Шарадзе подписал с представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана. Общая стоимость проекта — примерно 26,5 миллиона евро. "Согласно условиям соглашения, вертолет AS332 L1e S/N 2833 (Super Puma), приобретенный много лет назад для высокопоставленных лиц, будет передан Airbus Helicopters грузинской стороной. За счет приватизации указанного борта расходы государства на покупку новых вертолетов будут сэкономлены в размере 5,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.Н145 — многофункциональный вертолет, способный выполнять полицейские, транспортные, поисково-спасательные функции. Новые вертолеты будут полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оснащением. Вертолеты имеют два двигателя, что повышает безопасность полета. Этот тип вертолета отличается способностью действовать и маневрировать на большой высоте, что с учетом горного рельефа Грузии будет полностью совместимо с имеющимися задачами. Этот тип вертолета — одна из последних моделей французской компании, которая успешно используется полицией и аварийно-спасательными службами Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. Согласно подписанному в МВД соглашению, первый вертолет будет передан грузинской стороне в течение 17 месяцев после подписания контракта, а все три летательных аппарата будут находиться в Грузии в течение 20 месяцев, в полном летном состоянии. Наряду с покупкой новых вертолетов контракт включает в себя переподготовку пилотов и инженеров, приобретение запчастей и заводскую гарантию на три года. Правительство Грузии приняло решение продать старый и дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги купить три новых, которые пригодятся во время спасательных операций, в августе текущего года. На сегодняшний день, на балансе погранполиции два французских вертолета "Супер пума" (Super Puma), которые были закуплены в 2011 году. Они не используются во время спасательных операций, так как не имеют необходимого оборудования для спасательных функций. В конце июля в Гудаури разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии. Погибли восемь человек, находившихся на борту. А с середины августа в Боржомском ущелье и других районах Грузии из-за засушливой погоды полыхают пожары, к тушению привлекли авиацию. Из-за нехватки своих ресурсов на помощь Грузии прибыли турецкие самолеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, тбилиси, мвд грузии