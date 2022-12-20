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https://sputnik-georgia.ru/20221220/tri-novykh-vertoleta-vzamen-starogo--aviapark-pogranpolitsii-gruzii-obnovyat-273235475.html
Три новых вертолета взамен старого – авиапарк погранполиции Грузии обновят
Три новых вертолета взамен старого – авиапарк погранполиции Грузии обновят
Наряду с покупкой новых вертолетов, контракт включает в себя переподготовку пилотов и инженеров, приобретение запчастей и заводскую гарантию 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T13:12+0400
2022-12-20T13:12+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Погранполиция Грузии продаст старый дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги сможет сэкономить на покупку новых вертолетов, предназначенных для спасательных операций, говорится в сообщении на сайте МВД. Соответствующее соглашение на закупку трех новых вертолетов типа Н145 начальник погранполиции Грузии Николоз Шарадзе подписал с представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана. Общая стоимость проекта — примерно 26,5 миллиона евро. "Согласно условиям соглашения, вертолет AS332 L1e S/N 2833 (Super Puma), приобретенный много лет назад для высокопоставленных лиц, будет передан Airbus Helicopters грузинской стороной. За счет приватизации указанного борта расходы государства на покупку новых вертолетов будут сэкономлены в размере 5,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.Н145 — многофункциональный вертолет, способный выполнять полицейские, транспортные, поисково-спасательные функции. Новые вертолеты будут полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оснащением. Вертолеты имеют два двигателя, что повышает безопасность полета. Этот тип вертолета отличается способностью действовать и маневрировать на большой высоте, что с учетом горного рельефа Грузии будет полностью совместимо с имеющимися задачами. Этот тип вертолета — одна из последних моделей французской компании, которая успешно используется полицией и аварийно-спасательными службами Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. Согласно подписанному в МВД соглашению, первый вертолет будет передан грузинской стороне в течение 17 месяцев после подписания контракта, а все три летательных аппарата будут находиться в Грузии в течение 20 месяцев, в полном летном состоянии. Наряду с покупкой новых вертолетов контракт включает в себя переподготовку пилотов и инженеров, приобретение запчастей и заводскую гарантию на три года. Правительство Грузии приняло решение продать старый и дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги купить три новых, которые пригодятся во время спасательных операций, в августе текущего года. На сегодняшний день, на балансе погранполиции два французских вертолета "Супер пума" (Super Puma), которые были закуплены в 2011 году. Они не используются во время спасательных операций, так как не имеют необходимого оборудования для спасательных функций. В конце июля в Гудаури разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии. Погибли восемь человек, находившихся на борту. А с середины августа в Боржомском ущелье и других районах Грузии из-за засушливой погоды полыхают пожары, к тушению привлекли авиацию. Из-за нехватки своих ресурсов на помощь Грузии прибыли турецкие самолеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, экономика, тбилиси, мвд грузии
новости, грузия, экономика, тбилиси, мвд грузии

Три новых вертолета взамен старого – авиапарк погранполиции Грузии обновят

13:12 20.12.2022
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaОформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Наряду с покупкой новых вертолетов, контракт включает в себя переподготовку пилотов и инженеров, приобретение запчастей и заводскую гарантию
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Погранполиция Грузии продаст старый дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги сможет сэкономить на покупку новых вертолетов, предназначенных для спасательных операций, говорится в сообщении на сайте МВД.
Соответствующее соглашение на закупку трех новых вертолетов типа Н145 начальник погранполиции Грузии Николоз Шарадзе подписал с представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана. Общая стоимость проекта — примерно 26,5 миллиона евро.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaОформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Согласно условиям соглашения, вертолет AS332 L1e S/N 2833 (Super Puma), приобретенный много лет назад для высокопоставленных лиц, будет передан Airbus Helicopters грузинской стороной. За счет приватизации указанного борта расходы государства на покупку новых вертолетов будут сэкономлены в размере 5,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Н145 — многофункциональный вертолет, способный выполнять полицейские, транспортные, поисково-спасательные функции. Новые вертолеты будут полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оснащением.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaОформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Вертолеты имеют два двигателя, что повышает безопасность полета. Этот тип вертолета отличается способностью действовать и маневрировать на большой высоте, что с учетом горного рельефа Грузии будет полностью совместимо с имеющимися задачами.
Этот тип вертолета — одна из последних моделей французской компании, которая успешно используется полицией и аварийно-спасательными службами Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaОформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Согласно подписанному в МВД соглашению, первый вертолет будет передан грузинской стороне в течение 17 месяцев после подписания контракта, а все три летательных аппарата будут находиться в Грузии в течение 20 месяцев, в полном летном состоянии. Наряду с покупкой новых вертолетов контракт включает в себя переподготовку пилотов и инженеров, приобретение запчастей и заводскую гарантию на три года.
Правительство Грузии приняло решение продать старый и дорогой вертолет, приобретенный во время предыдущей власти, а на вырученные деньги купить три новых, которые пригодятся во время спасательных операций, в августе текущего года.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaОформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
Оформление соглашения на закупку вертолетов типа Н145 между начальником погранполиции Грузии Николозом Шарадзе и представителем французской компании Airbus Helicopters Роменом Лана
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
На сегодняшний день, на балансе погранполиции два французских вертолета "Супер пума" (Super Puma), которые были закуплены в 2011 году. Они не используются во время спасательных операций, так как не имеют необходимого оборудования для спасательных функций.
В конце июля в Гудаури разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии. Погибли восемь человек, находившихся на борту. А с середины августа в Боржомском ущелье и других районах Грузии из-за засушливой погоды полыхают пожары, к тушению привлекли авиацию. Из-за нехватки своих ресурсов на помощь Грузии прибыли турецкие самолеты.
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