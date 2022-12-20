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Тысячи жителей в центр Тбилиси останутся без воды с вечера среды

Тысячи жителей в центр Тбилиси останутся без воды с вечера среды

Жителям этих районов в случае необходимости предоставят воду в цистернах 20.12.2022, Sputnik Грузия

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тбилиси

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Из-за аварии магистрального водопровода с 19:00 21 декабря по 09:00 22 декабря центральные районы Тбилиси останутся без воды, сообщает тбилисская водораспределительная компания Georgia Water & Power (GWP). По данным компании, воду отключат в районах Ваке, Вере, Мтацминда и Сололаки, на улице Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе а также в пригороде Окрокана. Жителям этих районов в случае необходимости предоставят воду в цистернах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power