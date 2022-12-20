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Ученые США признались в дефиците подопытных обезьян

Ученые США признались в дефиците подопытных обезьян

Ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт 20.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Американские ученые не успевают с проведением множества исследований из-за нехватки подопытных обезьян, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.Ранее основным поставщиком обезьян в США являлся Китай, но в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. По этой причине в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное подскочила в три раза. По прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов.Кроме того, поставщики предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.В PETA, организации защиты животных, заявили, что американским исследователям и ученым никогда не удавалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку у них не получалось избежать высокого уровня смертности среди животных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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