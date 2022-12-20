https://sputnik-georgia.ru/20221220/uchenye-ssha-priznalis-v-defitsite-podopytnykh-obezyan-273217283.html
Ученые США признались в дефиците подопытных обезьян
Ученые США признались в дефиците подопытных обезьян
Ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T10:23+0400
2022-12-20T10:23+0400
2022-12-20T10:23+0400
в мире
новости
наука
financial times
пекин
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259237210_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_7184c95a0de1a8670fbbe1d860176fba.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Американские ученые не успевают с проведением множества исследований из-за нехватки подопытных обезьян, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.Ранее основным поставщиком обезьян в США являлся Китай, но в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. По этой причине в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное подскочила в три раза. По прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов.Кроме того, поставщики предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.В PETA, организации защиты животных, заявили, что американским исследователям и ученым никогда не удавалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку у них не получалось избежать высокого уровня смертности среди животных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
пекин
китай
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259237210_0:0:1089:817_1920x0_80_0_0_6b999651483a84296d7ad87794e5137c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, наука, financial times, пекин, китай, сша
в мире, новости, наука, financial times, пекин, китай, сша
Ученые США признались в дефиците подопытных обезьян
Ранее главным поставщиком обезьян в США был Китай, однако в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Американские ученые не успевают с проведением множества исследований из-за нехватки подопытных обезьян, пишет Financial Times
со ссылкой на экспертов.
"Ученые, проводящие некоторые исследования, уже сталкиваются с задержками до года из-за трудностей с приобретением так называемых нечеловекообразных приматов, которые, как утверждают регуляторы, важны для доказательства безопасности лекарств в ранних исследованиях", – отмечается в публикации.
Ранее основным поставщиком обезьян в США являлся Китай, но в 2020 году Пекин ввел запрет на их экспорт. По этой причине в период с 2019 по 2022 год цена на подопытное животное подскочила в три раза. По прогнозам Evercore ISI, в 2023-м этот показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов.
Кроме того, поставщики предупредили инвесторов о возможных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.
В PETA, организации защиты животных, заявили, что американским исследователям и ученым никогда не удавалось разводить "комплексные" виды обезьян, поскольку у них не получалось избежать высокого уровня смертности среди животных.