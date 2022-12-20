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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии с начала года вырос на 32% до пяти миллиардов долларов 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T09:01+0400
2022-12-20T09:01+0400
2022-12-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму до 12 миллиардов долларов, что на 32,4% больше данных за январь-ноябрь 2021 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,1% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-ноябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 436,5%, азотных удобрений – на 155,1%, легковых авто – на 82,7%. В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 20,1%, фундука и других орехов – на 15,6% и спиртных напитков на 4,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 67,4%, легковых авто – на 65,6%, изделий из стали – на 62,5%, С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за 11 месяцев 2022 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии с начала года вырос на 32% до пяти миллиардов долларов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
5 037,1
31,8
Импорт
11 981,1
32,4
Всего
17 018,2
32,2
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму до 12 миллиардов долларов, что на 32,4% больше данных за январь-ноябрь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,1% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2022 год
Товары
Млн долларов
Рост/Падение, %
Медные руды и концентраты
932,9
24,4
Легковые автомобили
762,8
82,7
Ферросплавы
454,8
9,7
Азотные удобрения
249,1
155,1
Вино
232,6
7,4
В январе-ноябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 436,5%, азотных удобрений – на 155,1%, легковых авто – на 82,7%.
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 20,1%, фундука и других орехов – на 15,6% и спиртных напитков на 4,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-ноябрь 2022 год
Товары
Млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 391,1
65,6
Нефтепродукты
1 235,6
67,4
Медные руды и концентраты
725,4
8,5
Газ
373,6
30,7
Лекарства
360,7
7,8
За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 67,4%, легковых авто – на 65,6%, изделий из стали – на 62,5%,
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за 11 месяцев 2022 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2022 года
Страны
Млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 552,9
34,4
Россия
2 205,8
49,2
Китай
1 678,4
23,4
Азербайджан
1 168,4
16,9
США
1 083,1
47,3
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.