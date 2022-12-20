https://sputnik-georgia.ru/20221220/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-273216296.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт из Грузии с начала года вырос на 32% до пяти миллиардов долларов 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T09:01+0400

2022-12-20T09:01+0400

2022-12-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму до 12 миллиардов долларов, что на 32,4% больше данных за январь-ноябрь 2021 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,1% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-ноябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 436,5%, азотных удобрений – на 155,1%, легковых авто – на 82,7%. В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 20,1%, фундука и других орехов – на 15,6% и спиртных напитков на 4,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 67,4%, легковых авто – на 65,6%, изделий из стали – на 62,5%, С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за 11 месяцев 2022 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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