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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Экспорт из Грузии с начала года вырос на 32% до пяти миллиардов долларов 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T09:01+0400
2022-12-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму до 12 миллиардов долларов, что на 32,4% больше данных за январь-ноябрь 2021 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,1% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-ноябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 436,5%, азотных удобрений – на 155,1%, легковых авто – на 82,7%. В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 20,1%, фундука и других орехов – на 15,6% и спиртных напитков на 4,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 67,4%, легковых авто – на 65,6%, изделий из стали – на 62,5%, С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за 11 месяцев 2022 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

09:01 20.12.2022
© photo: Sputnik / StringerЧерноморский батумский морской порт
Черноморский батумский морской порт - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт из Грузии с начала года вырос на 32% до пяти миллиардов долларов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму более 5 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-ноябрь 2022 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

5 037,1

31,8

Импорт

11 981,1

32,4

Всего

17 018,2

32,2

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму до 12 миллиардов долларов, что на 32,4% больше данных за январь-ноябрь 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 6,9 миллиарда долларов, что на 32,1% больше аналогичного показателя за 11 месяцев 2021 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-ноябрь 2022 год

Товары

Млн долларов

Рост/Падение, %

Медные руды и концентраты

932,9

24,4

Легковые автомобили

762,8

82,7

Ферросплавы

454,8

9,7

Азотные удобрения

249,1

155,1

Вино

232,6

7,4

В январе-ноябре 2022 года больше всех вырос экспорт электроэнергии – на 436,5%, азотных удобрений – на 155,1%, легковых авто – на 82,7%.
В то же время с начала 2022 года упал экспорт минеральных вод – на 20,1%, фундука и других орехов – на 15,6% и спиртных напитков на 4,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров за январь-ноябрь 2022 год

Товары

Млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 391,1

65,6

Нефтепродукты

1 235,6

67,4

Медные руды и концентраты

725,4

8,5

Газ

373,6

30,7

Лекарства

360,7

7,8

За отчетный период больше всего вырос импорт нефти и нефтепродуктов – на 67,4%, легковых авто – на 65,6%, изделий из стали – на 62,5%,

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за 11 месяцев 2022 года составил 2,6 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-ноябре 2022 года

Страны

Млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 552,9

34,4

Россия

2 205,8

49,2

Китай

1 678,4

23,4

Азербайджан

1 168,4

16,9

США

1 083,1

47,3

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Армения, Германия, Болгария, Украина и Италия.
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