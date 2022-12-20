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Время Ч: конфликт в Косове, Patriot для Украины и медленный гиперзвук США
Время Ч: конфликт в Косове, Patriot для Украины и медленный гиперзвук США
США в очередной раз испытали прототип своей гиперзвуковой ракеты, которая достигла скорости в 5 махов. При этом российские ракеты достигают вдвое больших... 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T09:42+0400
2022-12-20T09:42+0400
2022-12-20T09:42+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Когда США наконец получат серийные гиперзвуковые ракеты? Помогут ли Украине американские комплексы ПВО Patriot? Зачем США провоцируют войну в Косове? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, сша, косово
мультимедиа, видео, видео, сша, косово
Время Ч: конфликт в Косове, Patriot для Украины и медленный гиперзвук США
США в очередной раз испытали прототип своей гиперзвуковой ракеты, которая достигла скорости в 5 махов. При этом российские ракеты достигают вдвое больших скоростей
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Когда США наконец получат серийные гиперзвуковые ракеты? Помогут ли Украине американские комплексы ПВО Patriot? Зачем США провоцируют войну в Косове?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".