https://sputnik-georgia.ru/20221220/vzryv-proizoshel-na-truboprovode-po-kotoromu-gaz-iz-rossii-idet-v-evropu-273246190.html

Взрыв произошел на трубопроводе, по которому газ из России идет в Европу

Взрыв произошел на трубопроводе, по которому газ из России идет в Европу

На магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Взрыв произошел во вторник на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии (РФ), сообщает РИА Новости.По данным МЧС Чувашии, в 13:44 по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района.Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв.По предварительным данным, погибли три человека, еще один – пострадал.Отметим, что взрыв произошел на экспортном российском газопроводе, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой – Помары – Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из РФ на Украину для транзита в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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