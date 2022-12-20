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Взрыв произошел на трубопроводе, по которому газ из России идет в Европу
Взрыв произошел на трубопроводе, по которому газ из России идет в Европу
На магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв 20.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-20T17:43+0400
2022-12-20T17:43+0400
2022-12-20T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Взрыв произошел во вторник на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии (РФ), сообщает РИА Новости.По данным МЧС Чувашии, в 13:44 по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района.Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв.По предварительным данным, погибли три человека, еще один – пострадал.Отметим, что взрыв произошел на экспортном российском газопроводе, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой – Помары – Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из РФ на Украину для транзита в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, новости, происшествия, европа, газ, взрыв
россия, в мире, новости, происшествия, европа, газ, взрыв
Взрыв произошел на трубопроводе, по которому газ из России идет в Европу
На магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Взрыв произошел во вторник на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии (РФ), сообщает РИА Новости
.
По данным МЧС Чувашии, в 13:44 по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате утечки газа на подземном газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района.
Как уточнили в пресс-службе главы республики, на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород велись ремонтные работы, когда произошел взрыв.
"Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" диаметром 1420 мм", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибли три человека, еще один – пострадал.
Отметим, что взрыв произошел на экспортном российском газопроводе, по которому "голубое топливо" транспортируется из Сибири в Европу. Уренгой – Помары – Ужгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из РФ на Украину для транзита в Европу.