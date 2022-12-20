https://sputnik-georgia.ru/20221220/zapuschen-konteynernyy-poezd-iz-uzbekistana-v-evropu-cherez-gruziyu-273253673.html

Запущен контейнерный поезд из Узбекистана в Европу через Грузию

Запущен контейнерный поезд из Узбекистана в Европу через Грузию

Грузовой состав проследует через Туркменистан, Азербайджан и Грузию в Болгарию 20.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. АО “Узбекистон темир йуллари” (железная дорога) запустило контейнерный поезд в страны Европы через Туркменистан и страны Кавказа – Азербайджан и Грузию. Первый грузовой состав по новому транспортному коридору отправился из Узбекистана 16 декабря, сообщил Sputnik Узбекистан.Контейнерный поезд проедет более 4000 км по маршруту "Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа".В проекте участвуют зарубежные партнеры: из Туркменистана АООТ “ТЛЦТ” (Транспортно-логистический центр Туркменистана), ADY Container LLC из Азербайджана и GR Logistics and Terminals из Грузии.Напомним, АО "Узбекистан темир йуллари" в 2022 году запустило крупный логистический проект "Агроэкспресс" с Россией. В рамках проекта специализированные холодильные контейнеры с агропродукцией из Узбекистана следуют по "зеленому коридору" в Россию. Обратно контейнеры везут молочную продукцию и мясо птицы.Россия является основным торговым партнером Узбекистана. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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