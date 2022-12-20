https://sputnik-georgia.ru/20221220/zvezdopad-ursidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-zimniy-meteornyy-potok-273245393.html

Звездопад Урсиды 2022: где и когда наблюдать зимний метеорный поток

Звездопад Урсиды 2022: где и когда наблюдать зимний метеорный поток

Последний звездопад 2022 года – метеорный поток Урсиды, подарит жителям Земли еще один шанс загадать в уходящем году желание на падающую звезду 20.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-20T19:15+0400

2022-12-20T19:15+0400

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справки

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Наблюдать звездопад Урсиды жители нашей планеты смогут в третьей декаде декабря - на пике активности красивый метеорный поток подарит до 10 метеоров в час. Где и когда наблюдать метеорный поток – звездопад Урсиды, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Звездопад Урсиды ежегодно можно наблюдать с 17 по 27 декабря. По скорости пролета метеоров метеорный поток Урсиды очень похож на звездопад Геминиды, однако его метеоры по яркости и частоте значительно слабее. Интенсивность метеорного потока Урсиды невелика – до 10 падающих звезд в час, а пик активности звездопада приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Звездопад Урсиды можно наблюдать в течение всей ночи только в Северном полушарии, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, недалеко от Северного Полюса. Условия наблюдения Урсид в 2022 году – благоприятны. Луна, которая стремится к новолунию, наблюдению метеоров не помешает. Прародительница метеорного потока Урсиды - комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Это не очень яркая комета, период обращения которой составляет 13,6 – в последний раз ее наблюдали в начале 2008 года. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки