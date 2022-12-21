https://sputnik-georgia.ru/20221221/arbitr-iz-gruzii-budet-sudit-match-kubka-shesti-natsiy-273271557.html

Арбитр из Грузии будет судить матч Кубка шести наций

Арбитр из Грузии будет судить матч Кубка шести наций

На престижный турнир по регби 28-летнего грузинского арбитра приглашают уже второй год подряд 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T16:01+0400

2022-12-21T16:01+0400

2022-12-21T16:05+0400

спорт

грузия

новости

шотландия

италия

франция

регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/15/273271183_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_19e30aad870d3845fe785b0acfe3f96c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Грузинский регбийный арбитр Ника Амашукели обслужит матч между сборными Франции и Шотландии 26 февраля 2023 года, в рамках третьего тура Кубка шести наций. На престижный турнир по регби 28-летнего грузинского арбитра приглашают уже второй год подряд.Амашукели стал первым судьей из стран регби уровня 2, приглашенным на этот турнир. В прошлом году он был боковым арбитром на матче между Францией и Италией, а также главным арбитром на матче между Ирландией и Италией. "Я очень рад выступать в качестве главного судьи Кубка шести наций во второй раз подряд. Я буду судить встречу Франции и Шотландии на Stade Française 26 февраля. Я счастлив, что снова стану частью Шести наций и буду представлять там Грузию", - рассказал Амашукели. По его словам, этот турнир важен для Грузии, особенно сейчас, когда сборная обыграла команды Италии и Уэльса. "Попадание на соревнования такого высокого уровня перед чемпионатом мира - это знак того, что я нахожусь в поле зрения мирового регби и у меня есть шанс оказаться в числе 19 судей, которые будут обслуживать встречи чемпионата мира во Франции в 2023 году", — сказал Ника Амашукели. Чемпионат мира по регби 2023 - 2023 Rugby World Cup пройдет с 8 по 28 октября 2023 года. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шотландия

италия

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, шотландия, италия, франция, регби