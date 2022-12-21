https://sputnik-georgia.ru/20221221/biznes-assotsiatsiya-otsenila-delovoy-klimat-v-gruzii-273277147.html

Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии

Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии

Показатель делового климата в Грузии в четвертом квартале 2022 года улучшился 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Показатель делового климата в Грузии остается на высоком уровне благодаря оптимистичным ожиданиям и положительной оценке текущего состояния бизнеса, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Показатель делового климата в Грузии в четвертом квартале 2022 года улучшился, по сравнению с третьим кварталом 2022 года, а также в сравнении с четвертым кварталом 2021 года. Согласно Индексу БАГ, за четвертый квартал 2022 года позитивный настрой предыдущих кварталов сохранен - опрошенные компании вновь положительно оценили свое текущее положение и ожидания на следующие полгода. Компании принимали участие в опросе 14-27 ноября текущего года. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В IV квартале 2022 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. В IV квартале 2022 года, по сравнению с III кварталом 2022 года, в строительстве и сфере услуг указанный показатель улучшился, а в промышленном и торговом – ухудшился. Также, по сравнению с предыдущим кварталом, текущее состояние бизнеса улучшилось в секторах строительства и услуг, а в промышленном и торговом секторе – ухудшилось. Текущую ситуацию наиболее позитивно оценил строительный сектор. Это может быть связано с ростом продаж и цен реализации в секторе (36% строительных компаний зафиксировали рост продаж в IV квартале 2022 года, а 54,5% — рост цен). Что касается ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев, то в четвертом квартале 2022 года показатель положителен для всех секторов. Самые оптимистичные ожидания зафиксированы в строительном секторе. Занятость населения По исследованию БАГ, 35% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 7% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Самые негативные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в промышленном секторе: 15,4% опрошенных компаний предполагает сокращение штатов. Что мешает бизнесу В исследование отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, ненамного увеличилось. В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Доступ к финансам В четвертом квартале текущего года 45% опрошенных компаний (на 5% больше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование: 21% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Курс лари В четвертом квартале 2022 года, по сравнению с предыдущим кварталом на 29% снизилась доля компаний, ожидающих обесценивания курса лари к доллару в ближайшие полгода. Большинство компаний - 65% - не ждут изменений. При этом, 65% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались лишь 38% опрошенных. Также 27% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 9% ждут ее укрепления. В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 2,66 GEL/$1. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В 2022 году Нацбанк на аукционах уже продал 93,8 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов. Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%. Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки. С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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