Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
© photo: Sputnik / Stringer
Показатель делового климата в Грузии в четвертом квартале 2022 года улучшился
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Показатель делового климата в Грузии остается на высоком уровне благодаря оптимистичным ожиданиям и положительной оценке текущего состояния бизнеса, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Показатель делового климата в Грузии в четвертом квартале 2022 года улучшился, по сравнению с третьим кварталом 2022 года, а также в сравнении с четвертым кварталом 2021 года.
"Индикатор делового климата БАГ является положительным и улучшается с первого квартала 2021 года. В I и II кварталах 2021 года это, в основном, было вызвано оптимистичными ожиданиями на последующие шесть месяцев", говорится в исследовании.
Согласно Индексу БАГ, за четвертый квартал 2022 года позитивный настрой предыдущих кварталов сохранен - опрошенные компании вновь положительно оценили свое текущее положение и ожидания на следующие полгода.
Компании принимали участие в опросе 14-27 ноября текущего года. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.
В IV квартале 2022 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. В IV квартале 2022 года, по сравнению с III кварталом 2022 года, в строительстве и сфере услуг указанный показатель улучшился, а в промышленном и торговом – ухудшился.
© Tbilisi City HallСтроительство канатной дороги, связывающей проспект Руставели с парком Мтацминда
Строительство канатной дороги, связывающей проспект Руставели с парком Мтацминда
© Tbilisi City Hall
Также, по сравнению с предыдущим кварталом, текущее состояние бизнеса улучшилось в секторах строительства и услуг, а в промышленном и торговом секторе – ухудшилось. Текущую ситуацию наиболее позитивно оценил строительный сектор.
Это может быть связано с ростом продаж и цен реализации в секторе (36% строительных компаний зафиксировали рост продаж в IV квартале 2022 года, а 54,5% — рост цен).
Что касается ожиданий бизнеса на ближайшие шесть месяцев, то в четвертом квартале 2022 года показатель положителен для всех секторов. Самые оптимистичные ожидания зафиксированы в строительном секторе.
Занятость населения
По исследованию БАГ, 35% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 7% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.
Кроме того, 32% опрошенных компаний полагает, что первом квартале 2023 года увеличит число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 3%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.
Самые негативные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в промышленном секторе: 15,4% опрошенных компаний предполагает сокращение штатов.
Что мешает бизнесу
В исследование отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, ненамного увеличилось. В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:
правовые и административные барьеры,
нехватка специалистов,
нехватка рабочей силы,
нестабильность обменного курса национальной валюты,
ограниченные финансовые ресурсы,
малый спрос.
Доступ к финансам
В четвертом квартале текущего года 45% опрошенных компаний (на 5% больше, чем в предыдущем квартале) попытались найти финансирование: 21% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.
Курс лари
В четвертом квартале 2022 года, по сравнению с предыдущим кварталом на 29% снизилась доля компаний, ожидающих обесценивания курса лари к доллару в ближайшие полгода. Большинство компаний - 65% - не ждут изменений.
При этом, 65% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались лишь 38% опрошенных. Также 27% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 9% ждут ее укрепления.
В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 2,66 GEL/$1.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В 2022 году Нацбанк на аукционах уже продал 93,8 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов.
Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.
С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.