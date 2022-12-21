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Часть жителей Тбилиси останется без воды на 14 часов: перечень улиц
Часть жителей Тбилиси останется без воды на 14 часов: перечень улиц
Восстановительные работы начнутся 21 декабря в 19:00 и в течение ночи будут проходить в активном режиме 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T10:49+0400
2022-12-21T10:49+0400
2022-12-21T10:49+0400
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщает, что часть жителей Тбилиси останется без воды 21 декабря на 14 часов - в это время пройдут срочные работы по восстановлению повреждения на магистральной трубе водоснабжения в селе Дигоми. В Ваке-Сабурталинском районе воду не будут получать часть жителей проспекта Чавчавадзе, улиц Абашидзе, Барнова, Палиашвили, Мцхета, Кобулети, Кекелидзе, Табидзе, Такаишвили, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Кавсадзе, Кипшидзе, Цхнети и других прилегающих улиц. Воду также не будут получать жители части проспекта Ваша-Пшавела и Казбеги, улиц Долидзе, Костава, Мгалолишвили, Гагарина, Шартава, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Земо Ведзиси, Цинцадзе, Мицкевича, Бахтриони, Пекина, Панаскертели, Тамарашвили и других близлежащих улиц. В Крцанисском районе ограничение коснется жителей улиц Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Киачели, Човелидзе, Гогебашвили, Николадзе, проспектов Меликишвили и Руставели, также улиц Шанидзе, Зубалашвили, Чавчавадзе, Лагидзе, Кикодзе, Ингороква, Иашвили, Мачабели, Петриашвили, Читадзе, Табукашвили, Боцвадзе, Пушкина, Абесадзе, Асатиани, Горгасали и других улиц. В Дидубе-Чугуретском районе воду не будут получать часть жителей улицы Марджанишвили, Ушанги Чхеидзе и прилегающих улиц. Компания приносит извинения жителям Тбилиси за дискомфорт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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georgian water and power, грузия, новости, общество
georgian water and power, грузия, новости, общество
Часть жителей Тбилиси останется без воды на 14 часов: перечень улиц
Восстановительные работы начнутся 21 декабря в 19:00 и в течение ночи будут проходить в активном режиме
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщает, что часть жителей Тбилиси останется без воды 21 декабря на 14 часов - в это время пройдут срочные работы по восстановлению повреждения на магистральной трубе водоснабжения в селе Дигоми.
Восстановительные работы начнутся 21 декабря в 19:00 и в течение ночи будут проходить в активном режиме. После завершения работ сеть промоют, после чего подача воды будет восстановлена. Для этого нужно освободить магистральную сеть от воды, из-за чего с 21 декабря 19:00 до 22 декабря 09:00 часть жителей столицы останутся без воды.
В Ваке-Сабурталинском районе воду не будут получать часть жителей проспекта Чавчавадзе, улиц Абашидзе, Барнова, Палиашвили, Мцхета, Кобулети, Кекелидзе, Табидзе, Такаишвили, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Кавсадзе, Кипшидзе, Цхнети и других прилегающих улиц.
Воду также не будут получать жители части проспекта Ваша-Пшавела и Казбеги, улиц Долидзе, Костава, Мгалолишвили, Гагарина, Шартава, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Земо Ведзиси, Цинцадзе, Мицкевича, Бахтриони, Пекина, Панаскертели, Тамарашвили и других близлежащих улиц.
В Крцанисском районе ограничение коснется жителей улиц Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Киачели, Човелидзе, Гогебашвили, Николадзе, проспектов Меликишвили и Руставели, также улиц Шанидзе, Зубалашвили, Чавчавадзе, Лагидзе, Кикодзе, Ингороква, Иашвили, Мачабели, Петриашвили, Читадзе, Табукашвили, Боцвадзе, Пушкина, Абесадзе, Асатиани, Горгасали и других улиц.
В Дидубе-Чугуретском районе воду не будут получать часть жителей улицы Марджанишвили, Ушанги Чхеидзе и прилегающих улиц.
Компания приносит извинения жителям Тбилиси за дискомфорт.