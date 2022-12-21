https://sputnik-georgia.ru/20221221/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-na-14-chasov-perechen-ulits-273257058.html

Часть жителей Тбилиси останется без воды на 14 часов: перечень улиц

Часть жителей Тбилиси останется без воды на 14 часов: перечень улиц

Восстановительные работы начнутся 21 декабря в 19:00 и в течение ночи будут проходить в активном режиме 21.12.2022, Sputnik Грузия

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georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщает, что часть жителей Тбилиси останется без воды 21 декабря на 14 часов - в это время пройдут срочные работы по восстановлению повреждения на магистральной трубе водоснабжения в селе Дигоми. В Ваке-Сабурталинском районе воду не будут получать часть жителей проспекта Чавчавадзе, улиц Абашидзе, Барнова, Палиашвили, Мцхета, Кобулети, Кекелидзе, Табидзе, Такаишвили, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Кавсадзе, Кипшидзе, Цхнети и других прилегающих улиц. Воду также не будут получать жители части проспекта Ваша-Пшавела и Казбеги, улиц Долидзе, Костава, Мгалолишвили, Гагарина, Шартава, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Земо Ведзиси, Цинцадзе, Мицкевича, Бахтриони, Пекина, Панаскертели, Тамарашвили и других близлежащих улиц. В Крцанисском районе ограничение коснется жителей улиц Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Киачели, Човелидзе, Гогебашвили, Николадзе, проспектов Меликишвили и Руставели, также улиц Шанидзе, Зубалашвили, Чавчавадзе, Лагидзе, Кикодзе, Ингороква, Иашвили, Мачабели, Петриашвили, Читадзе, Табукашвили, Боцвадзе, Пушкина, Абесадзе, Асатиани, Горгасали и других улиц. В Дидубе-Чугуретском районе воду не будут получать часть жителей улицы Марджанишвили, Ушанги Чхеидзе и прилегающих улиц. Компания приносит извинения жителям Тбилиси за дискомфорт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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