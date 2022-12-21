https://sputnik-georgia.ru/20221221/devushkam-afganistana-zapretili-poseschat-vuzy-273263096.html

Девушкам Афганистана запретили посещать вузы

Девушкам Афганистана запретили посещать вузы

Приказ необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство, заявляют в стране 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, решило запретить девушкам учиться в высших учебных заведениях – приказ необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство, пишет РИА Новости.Талибов ранее критиковали за запрет среднего образования для девочек. В частности, миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) неоднократно призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование и выражала опасения, что если запрет на посещение девочками средних школ сохранится, это усугубит кризис в стране, ситуацию с безопасностью и бедностью.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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