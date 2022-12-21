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Девушкам Афганистана запретили посещать вузы
Девушкам Афганистана запретили посещать вузы
Приказ необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство, заявляют в стране 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T15:00+0400
2022-12-21T15:00+0400
2022-12-21T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, решило запретить девушкам учиться в высших учебных заведениях – приказ необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство, пишет РИА Новости.Талибов ранее критиковали за запрет среднего образования для девочек. В частности, миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) неоднократно призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование и выражала опасения, что если запрет на посещение девочками средних школ сохранится, это усугубит кризис в стране, ситуацию с безопасностью и бедностью.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оон, афганистан, новости, общество
оон, афганистан, новости, общество
Девушкам Афганистана запретили посещать вузы
Приказ необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство, заявляют в стране
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, решило запретить девушкам учиться в высших учебных заведениях – приказ необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство, пишет РИА Новости
.
"В соответствии с решением правительства (талибов) высшее образование для девушек запрещено до следующего распоряжения", – говорится в указе министерства высшего образования.
Талибов ранее критиковали за запрет среднего образования для девочек. В частности, миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) неоднократно призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование и выражала опасения, что если запрет на посещение девочками средних школ сохранится, это усугубит кризис в стране, ситуацию с безопасностью и бедностью.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.