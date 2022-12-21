https://sputnik-georgia.ru/20221221/dinamo-tbilisi-proigralo-ocherednoy-match-lch-po-vodnomu-polo-273263740.html

"Динамо" Тбилиси проиграло очередной матч ЛЧ по водному поло

"Динамо" Тбилиси проиграло очередной матч ЛЧ по водному поло

Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Тбилисское "Динамо" во встрече четвертого тура Лиги чемпионов 2022/2023 по водному поло в гостях уступило хорватскому "Ядрану".Матч завершился разгромно – 7:21. Перед этой игрой соперники встречались между собой дважды. Хорваты выиграли первый матч 2021 года со счетом 15:13, а 20 апреля этого года динамовцы в напряженном бою обыграли "Ядран" со счетом 12:11. На этот раз в начале встречи хозяева повели 2:0, но динамовцы молниеносно сравняли счет. Маграквелидзе удалось забить еще один гол в первой четверти, но в ответ хорваты забили четыре. Вторую четверть хозяева провели гораздо лучше. "Динамо" так и не успело забить гол. Матч следующего тура "Динамо" вновь сыграет в гостях против сербских "Радничков" 10 января 2023 года. Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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