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"Динамо" Тбилиси проиграло очередной матч ЛЧ по водному поло
"Динамо" Тбилиси проиграло очередной матч ЛЧ по водному поло
Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T13:22+0400
2022-12-21T13:22+0400
2022-12-21T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Тбилисское "Динамо" во встрече четвертого тура Лиги чемпионов 2022/2023 по водному поло в гостях уступило хорватскому "Ядрану".Матч завершился разгромно – 7:21. Перед этой игрой соперники встречались между собой дважды. Хорваты выиграли первый матч 2021 года со счетом 15:13, а 20 апреля этого года динамовцы в напряженном бою обыграли "Ядран" со счетом 12:11. На этот раз в начале встречи хозяева повели 2:0, но динамовцы молниеносно сравняли счет. Маграквелидзе удалось забить еще один гол в первой четверти, но в ответ хорваты забили четыре. Вторую четверть хозяева провели гораздо лучше. "Динамо" так и не успело забить гол. Матч следующего тура "Динамо" вновь сыграет в гостях против сербских "Радничков" 10 января 2023 года. Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси
"Динамо" Тбилиси проиграло очередной матч ЛЧ по водному поло
Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Тбилисское "Динамо" во встрече четвертого тура Лиги чемпионов 2022/2023 по водному поло в гостях уступило хорватскому "Ядрану".
Матч завершился разгромно – 7:21.
Перед этой игрой соперники встречались между собой дважды. Хорваты выиграли первый матч 2021 года со счетом 15:13, а 20 апреля этого года динамовцы в напряженном бою обыграли "Ядран" со счетом 12:11.
На этот раз в начале встречи хозяева повели 2:0, но динамовцы молниеносно сравняли счет. Маграквелидзе удалось забить еще один гол в первой четверти, но в ответ хорваты забили четыре.
Вторую четверть хозяева провели гораздо лучше. "Динамо" так и не успело забить гол.
Матч следующего тура "Динамо" вновь сыграет в гостях против сербских "Радничков" 10 января 2023 года.
Пока динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А.