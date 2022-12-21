https://sputnik-georgia.ru/20221221/general-mayor-fsb-v-zapase-mikhaylov-kak-rossiyskie-spetssluzhby-predotvraschayut-terakty-273261919.html
Генерал-майор ФСБ в запасе Михайлов: как российские спецслужбы предотвращают теракты?
Генерал-майор ФСБ в запасе Михайлов: как российские спецслужбы предотвращают теракты?
Российские спецслужбы сегодня отходят от шаблонного мышления и проявляют гибкость и находчивость для обеспечения безопасности граждан, а потому им удается... 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T11:50+0400
2022-12-21T11:50+0400
2022-12-21T12:31+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Как диверсанты готовят свои операции, чем спецслужбам может помочь гражданское общество, и какую роль российские спецслужбы играют на международной арене, смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, фсб, видео
мультимедиа, видео, фсб, видео
Генерал-майор ФСБ в запасе Михайлов: как российские спецслужбы предотвращают теракты?
11:50 21.12.2022 (обновлено: 12:31 21.12.2022)
Российские спецслужбы сегодня отходят от шаблонного мышления и проявляют гибкость и находчивость для обеспечения безопасности граждан, а потому им удается хорошо справляться со значительно повысившейся террористической и диверсионной активностью
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Как диверсанты готовят свои операции, чем спецслужбам может помочь гражданское общество, и какую роль российские спецслужбы играют на международной арене, смотрите в нашем видео.