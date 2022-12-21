https://sputnik-georgia.ru/20221221/grazhdaninu-rossii-grozit-ugolovnoe-presledovanie-v-gruzii-za-naezd-na-zhurnalista-273279402.html

Гражданину России грозит уголовное преследование в Грузии за наезд на журналиста

Гражданину России грозит уголовное преследование в Грузии за наезд на журналиста

Генпрокуратура Грузии предъявила иностранцу обвинения по статье "насилие" 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии начала расследование насилия в адрес журналистов в Тбилиси со стороны гражданина России на основании доказательств специальной следственной службы, говорится в сообщении ведомства. По данным специальной следственной службы, журналист и оператор телеканала "Формула" 9 ноября 2022 года в центре Тбилиси на территории улицы Пушкина пытались записать интервью у гражданина России, когда тот сел в машину и специально наехал на журналиста, который получил легкие повреждения. Генеральная прокуратура 20 декабря предъявила иностранцу обвинения по статье "насилие", которое предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до года. Ни Следственная служба, ни Генпрокуратура не сообщили, находится ли гражданин России в стране или уже выехал за ее пределы. В ближайшее время Генпрокуратура обратится в суд для избрания меры пресечения. Согласно грузинскому законодательству, и предъявление обвинения, и избрание меры пресечения, а также вынесение приговора возможны без присутствия обвиняемого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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