https://sputnik-georgia.ru/20221221/ilon-mask-vlasti-ssha-platili-milliony-za-tsenzuru-v-twitter-273254790.html

Илон Маск: власти США платили миллионы за цензуру в Twitter

Илон Маск: власти США платили миллионы за цензуру в Twitter

Американские власти скрывали информацию от общественности, утверждает Маск 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру информации.Twitter в последние недели публикует внутреннюю документацию, из которой следует, что в преддверии президентских выборов 2020 года тогдашние собственники во взаимодействии с представителями властей ограничивали распространение сведений о скандальном содержании ноутбука, потерянного Хантером Байденом - сыном нынешнего президента США.На ноутбуке, который Хантер Байден забыл в ремонтной мастерской, оказались многочисленные свидетельства его разгульного образа жизни и зарубежных деловых связей. Перед выборами Демократическая партия, сочувствующие ей СМИ и социальные сети пытались замолчать историю и преподнести ее как "российскую дезинформацию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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