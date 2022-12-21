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Илон Маск: власти США платили миллионы за цензуру в Twitter
Илон Маск: власти США платили миллионы за цензуру в Twitter
Американские власти скрывали информацию от общественности, утверждает Маск 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T07:32+0400
2022-12-21T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру информации.Twitter в последние недели публикует внутреннюю документацию, из которой следует, что в преддверии президентских выборов 2020 года тогдашние собственники во взаимодействии с представителями властей ограничивали распространение сведений о скандальном содержании ноутбука, потерянного Хантером Байденом - сыном нынешнего президента США.На ноутбуке, который Хантер Байден забыл в ремонтной мастерской, оказались многочисленные свидетельства его разгульного образа жизни и зарубежных деловых связей. Перед выборами Демократическая партия, сочувствующие ей СМИ и социальные сети пытались замолчать историю и преподнести ее как "российскую дезинформацию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, илон маск, сша, twitter
в мире, новости, общество, илон маск, сша, twitter
Илон Маск: власти США платили миллионы за цензуру в Twitter
07:32 21.12.2022 (обновлено: 08:14 21.12.2022)
Американские власти скрывали информацию от общественности, утверждает Маск
ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру информации.
Twitter в последние недели публикует внутреннюю документацию, из которой следует, что в преддверии президентских выборов 2020 года тогдашние собственники во взаимодействии с представителями властей ограничивали распространение сведений о скандальном содержании ноутбука, потерянного Хантером Байденом - сыном нынешнего президента США.
"Правительство платило Twitter миллионы долларов для сокрытия информации от общественности", - написал Маск.
На ноутбуке, который Хантер Байден забыл в ремонтной мастерской, оказались многочисленные свидетельства его разгульного образа жизни и зарубежных деловых связей. Перед выборами Демократическая партия, сочувствующие ей СМИ и социальные сети пытались замолчать историю и преподнести ее как "российскую дезинформацию".