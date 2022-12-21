https://sputnik-georgia.ru/20221221/ischenko-moldova-mechtaet-o-rossiyskom-vtorzhenii---video-273262220.html

Ищенко: Молдова мечтает о российском вторжении - видео

Ищенко: Молдова мечтает о российском вторжении - видео

Майя Санду может развязать войну в Приднестровье, но силовики Молдовы не хотят воевать и могут отказаться выполнять приказы президента 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T13:52+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По словам нашего гостя, уровень жизнь в Молдове упал настолько, что власти мечтают о российском вторжении, которое, на их взгляд, поможет Молдове начать безбедную жизнь в составе России. О полной анархии в политике Молдовы, разрушенной европейской промышленности, потолке цен на российский газ, а также о новом американском бюджете говорим в программе "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко.

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