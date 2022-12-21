https://sputnik-georgia.ru/20221221/ischenko-moldova-mechtaet-o-rossiyskom-vtorzhenii---video-273262220.html
Ищенко: Молдова мечтает о российском вторжении - видео
Ищенко: Молдова мечтает о российском вторжении - видео
Майя Санду может развязать войну в Приднестровье, но силовики Молдовы не хотят воевать и могут отказаться выполнять приказы президента 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T13:52+0400
2022-12-21T13:52+0400
2022-12-21T13:52+0400
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молдова
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По словам нашего гостя, уровень жизнь в Молдове упал настолько, что власти мечтают о российском вторжении, которое, на их взгляд, поможет Молдове начать безбедную жизнь в составе России. О полной анархии в политике Молдовы, разрушенной европейской промышленности, потолке цен на российский газ, а также о новом американском бюджете говорим в программе "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, видео
мультимедиа, видео, молдова, видео
Ищенко: Молдова мечтает о российском вторжении - видео
Майя Санду может развязать войну в Приднестровье, но силовики Молдовы не хотят воевать и могут отказаться выполнять приказы президента
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По словам нашего гостя, уровень жизнь в Молдове упал настолько, что власти мечтают о российском вторжении, которое, на их взгляд, поможет Молдове начать безбедную жизнь в составе России.
О полной анархии в политике Молдовы, разрушенной европейской промышленности, потолке цен на российский газ, а также о новом американском бюджете говорим в программе "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко.