https://sputnik-georgia.ru/20221221/kak-zakalyalsya-stalin--istoriya-bednogo-gruzina-stavshego-vozhdem-narodov-273272707.html

Как закалялся Сталин – история бедного грузина, ставшего "вождем народов"

Как закалялся Сталин – история бедного грузина, ставшего "вождем народов"

Глава правительства СССР, "вождь народов", "великий кормчий" и носитель множества других регалий Иосиф Виссарионович Сталин родился 143 года назад – 21 декабря 21.12.2022, Sputnik Грузия

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Съемочная группа Sputnik Грузия подготовила специальный репортаж о детстве и молодости Иосифа Джугашвили, чей путь к власти начался именно в Грузии.Мало кто знает подробности дореволюционной жизни Сталина – где он учился, где работал и сохранилась ли в этих местах память о нем. Подземелья старого Тбилиси до сих пор таят тайны "вождя народов". А также мы ответим на главный вопрос – что подтолкнуло молодого Джугашвили стать революционером?

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