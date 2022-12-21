https://sputnik-georgia.ru/20221221/kak-zakalyalsya-stalin--istoriya-bednogo-gruzina-stavshego-vozhdem-narodov-273272707.html
Как закалялся Сталин – история бедного грузина, ставшего "вождем народов"
Как закалялся Сталин – история бедного грузина, ставшего "вождем народов"
Глава правительства СССР, "вождь народов", "великий кормчий" и носитель множества других регалий Иосиф Виссарионович Сталин родился 143 года назад – 21 декабря 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T15:37+0400
2022-12-21T15:37+0400
2022-12-21T15:51+0400
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иосиф сталин
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Съемочная группа Sputnik Грузия подготовила специальный репортаж о детстве и молодости Иосифа Джугашвили, чей путь к власти начался именно в Грузии.Мало кто знает подробности дореволюционной жизни Сталина – где он учился, где работал и сохранилась ли в этих местах память о нем. Подземелья старого Тбилиси до сих пор таят тайны "вождя народов". А также мы ответим на главный вопрос – что подтолкнуло молодого Джугашвили стать революционером?
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, иосиф сталин, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, иосиф сталин, видео
Как закалялся Сталин – история бедного грузина, ставшего "вождем народов"
15:37 21.12.2022 (обновлено: 15:51 21.12.2022)
Глава правительства СССР, "вождь народов", "великий кормчий" и носитель множества других регалий Иосиф Виссарионович Сталин родился 143 года назад – 21 декабря
Съемочная группа Sputnik Грузия подготовила специальный репортаж о детстве и молодости Иосифа Джугашвили, чей путь к власти начался именно в Грузии.
Мало кто знает подробности дореволюционной жизни Сталина – где он учился, где работал и сохранилась ли в этих местах память о нем. Подземелья старого Тбилиси до сих пор таят тайны "вождя народов".
А также мы ответим на главный вопрос – что подтолкнуло молодого Джугашвили стать революционером?