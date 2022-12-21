Какой сегодня церковный праздник: 21 декабря 2022
© photo: Sputnik / StringerМетехская церковь
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По православному церковному календарю 21 декабря 2022 отмечают день памяти cвятых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Тихика, Епафродита, Кесаря, Онисифора, Патапия, Анфисы и других
Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые, и почему они упоминаются в церковном календаре.
Апостолы от 70-ти
По церковному календарю 21 декабря поминают cвятых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Тихика, Епафродита, Кесаря, Онисифора – апостолов из числа 70-ти учеников Христа.
До принятия христианства cвятой Сосфен был начальником иудейской синагоги в Коринфе. Во время мятежа против первоверховного апостола Павла он подвергся побоям. В истинную веру Сосфен был обращен cвятым Павлом и поставлен епископом в Колофоне.
Аполлос – блестяще образованный человек, происходил из Александрии. Проповедовал он в основном в Коринфе, где многих язычников обратил в истинную веру. В конце жизни служил на Крите и был епископом Кесарии.
Святой Кифа был епископом в Иконии. Сведения о нем не сохранились.
Родом из Малой Азии был cвятой Тихик – ученик и спутник первоверховного апостола Павла. Тихик доставлял послания к Ефесянам и Колоссянам во время первого заключения первоверховного. Затем на Колофонской кафедре сменил cвятого Сосфена.
Одним из ближайших сотрудников и сподвижников первоверховного Павла был cвятой Епафродит. Он был епископом города Адриаки Фракийской.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Святой Кесарь проповедовал в Средней Греции и был епископом Диррахии. Все эти апостолы мирно скончались.
Святитель Онисифор был поставлен епископом сначала в Колофоне (Малая Азия), а затем в Коринфе. Мученическую смерть он принял в городе Парий (недалеко от Ефеса) на берегу Геллеспонта, куда отправился проповедовать учение Христа.
Местные язычники, схватив святителя, привели к капищу и принуждали поклониться идолам. За отказ принести жертву языческим богам, апостола и его слугу Порфирия привязали к диким лошадям и влачили по земле, пока они не скончались.
Патапий Фивский
По церковному календарю 21 декабря поминают преподобного Патапия Фивского.
Родился будущий святой в благочестивой христианской семье в Фивах. Достигнув совершеннолетия, преподобный удалился в Египетскую пустыню и по прошествии многих лет прославился аскетическими подвигами.
Когда к нему стали приходить люди за советом, святой Патапий ушел в Константинополь в поисках уединения и безмолвия. В городской стене, не далеко от Влахернской церкви, он устроил себе келью.
Вскоре о святом, обладающем даром исцеления, стало известно по всей округе. К преподобному стали приходить больные. Он помогал всем нуждающимся.
Святые мученики
По церковному календарю 21 декабря поминают мучеников – 62 иерея и 300 мирян, пострадавших от ариан при императоре Зеноне (474-491) в Африке.
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в церкви Михаила Архангела в Грозном
Рождественское богослужение в церкви Михаила Архангела в Грозном
© photo: Sputnik / Said Tsarnaev/
Правитель Вандальского королевства в Северной Африке Гунерих стал преследовать православных, при пособничестве арианских епископов. Императорские войска ворвались в церковь, когда верующие, собравшись в храме, тайно совершали божественную литургию. Часть молившихся сбежала, а 300 православных добровольно предали себя на пытки и были обезглавлены.
Из 62 иереев двух сожгли, остальным отрезали языки, но по Божьей воле они продолжали проповедовать и опровергать арианское лжеучение, отвергавшее постулат об основе христианства – о Нераздельной Троице.
Анфиса Римская
По церковному календарю 21 декабря поминают мученицу Анфису Римскую, пострадавшую за веру в V веке. Будущая святая была женой римского сановника. Анфису крестил святитель Амвросий Медиоланский. Мученицу сожгли за то, что она отказалась принять арианское крещение.
Именины
По церковному календарю 21 декабря именины отмечают Анфиса и Кирилл.
Материал подготовлен на основе открытых источников