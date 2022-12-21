https://sputnik-georgia.ru/20221221/kaladze-litsa-s-ovz--chast-nashego-obschestva-i-imeyut-pravo-na-svobodnoe-peredvizhenie-273269950.html

Каладзе: лица с ОВЗ имеют право на свободное передвижение

Каладзе: лица с ОВЗ имеют право на свободное передвижение

Мэрия уже начала работать над тем, чтобы адаптировать общественный транспорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья 21.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Все должны учитывать, что лица с ограниченными возможностями здоровья являются частью нашего общества и имеют право передвигаться по городу свободно и безопасно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам градоначальника, на днях в мэрии столицы состоялось заседание совета, работающего над вопросами лиц с ОВЗ. Темой заседания была дорожная инфраструктура, необходимая для незрячих и слабовидящих лиц. Как отметил Каладзе, в перечень необходимой дорожной инфраструктуры для лиц с ОВЗ входят звуковые светофоры, чтобы во время передвижения максимально была защищена безопасность этих людей. "Вы, наверное, часто слышали звуки со светофоров. Они предназначены для того, чтобы у незрячих людей была возможность передвижения. Это адаптировано во всем мире, и мы в Тбилиси тоже начали осуществлять подобные проекты", – подчеркнул Каладзе. По его словам, некоторым жителям Тбилиси не нравится, что голосовые светофоры работающие в том числе в ночное время. Мэрия планирует решить эту проблему с учетом международных стандартов. Каладзе также отметил, что станций метро нужно адаптировать для лиц с ОВЗ, а также внедрить систему объявления остановок в автобусах и микроавтобусах. По словам мэра, работа над этим уже началась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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лица с овз, люди с овз, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси