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Каладзе: лица с ОВЗ имеют право на свободное передвижение
Каладзе: лица с ОВЗ имеют право на свободное передвижение
Мэрия уже начала работать над тем, чтобы адаптировать общественный транспорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T15:17+0400
2022-12-21T15:17+0400
2022-12-21T15:46+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Все должны учитывать, что лица с ограниченными возможностями здоровья являются частью нашего общества и имеют право передвигаться по городу свободно и безопасно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. По словам градоначальника, на днях в мэрии столицы состоялось заседание совета, работающего над вопросами лиц с ОВЗ. Темой заседания была дорожная инфраструктура, необходимая для незрячих и слабовидящих лиц. Как отметил Каладзе, в перечень необходимой дорожной инфраструктуры для лиц с ОВЗ входят звуковые светофоры, чтобы во время передвижения максимально была защищена безопасность этих людей. "Вы, наверное, часто слышали звуки со светофоров. Они предназначены для того, чтобы у незрячих людей была возможность передвижения. Это адаптировано во всем мире, и мы в Тбилиси тоже начали осуществлять подобные проекты", – подчеркнул Каладзе. По его словам, некоторым жителям Тбилиси не нравится, что голосовые светофоры работающие в том числе в ночное время. Мэрия планирует решить эту проблему с учетом международных стандартов. Каладзе также отметил, что станций метро нужно адаптировать для лиц с ОВЗ, а также внедрить систему объявления остановок в автобусах и микроавтобусах. По словам мэра, работа над этим уже началась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лица с овз, люди с овз, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
лица с овз, люди с овз, грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Каладзе: лица с ОВЗ имеют право на свободное передвижение
15:17 21.12.2022 (обновлено: 15:46 21.12.2022)
Мэрия уже начала работать над тем, чтобы адаптировать общественный транспорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Все должны учитывать, что лица с ограниченными возможностями здоровья являются частью нашего общества и имеют право передвигаться по городу свободно и безопасно, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам градоначальника, на днях в мэрии столицы состоялось заседание совета, работающего над вопросами лиц с ОВЗ. Темой заседания была дорожная инфраструктура, необходимая для незрячих и слабовидящих лиц.
"Любой современный город развивается с соблюдением разных принципов, среди них – инклюзивность. В этой связи Тбилиси не является исключением. Почти во всех инфраструктурных проектах или проектах по озеленению мы предусматриваем принцип инклюзивности", – сказал Каладзе.
Как отметил Каладзе, в перечень необходимой дорожной инфраструктуры для лиц с ОВЗ входят звуковые светофоры, чтобы во время передвижения максимально была защищена безопасность этих людей.
"Вы, наверное, часто слышали звуки со светофоров. Они предназначены для того, чтобы у незрячих людей была возможность передвижения. Это адаптировано во всем мире, и мы в Тбилиси тоже начали осуществлять подобные проекты", – подчеркнул Каладзе.
По его словам, некоторым жителям Тбилиси не нравится, что голосовые светофоры работающие в том числе в ночное время. Мэрия планирует решить эту проблему с учетом международных стандартов.
Каладзе также отметил, что станций метро нужно адаптировать для лиц с ОВЗ, а также внедрить систему объявления остановок в автобусах и микроавтобусах. По словам мэра, работа над этим уже началась.