https://sputnik-georgia.ru/20221221/magnitnye-buri-v-yanvare-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-273280097.html

Магнитные бури в январе 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в январе 2023: что делать в неблагоприятные дни?

В начале 2023 года ожидается неспокойная геомагнитная ситуация – специалисты в январе прогнозируют несколько продолжительных магнитных бурь, которые окажут... 21.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-21T19:31+0400

2022-12-21T19:31+0400

2022-12-21T19:31+0400

справки

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Зная точный прогноз магнитных бурь на январь 2023 год можно заранее к ним подготовиться и тем самым уменьшить их воздействие на организм в неблагоприятные дни. Когда в январе 2023 года ожидаются магнитные бури и что делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в январе Первая магнитная буря, по прогнозу специалистов, начнется 1 января и продлится по 9-е число - геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и повлияет на многих людей, как на метеочувствительных и с хроническими болезнями, так и на вполне здоровых. Следующая магнитная буря, по прогнозу специалистов, обрушится на землю 12-18 января - геомагнитное возмущение ожидается средней силы, однако оно негативно повлияет на самочувствие пожилых людей и напомнит многим о хронических заболеваниях. Третья и последняя магнитная буря в январе 2023-го ожидается с 24 января до конца месяца. По предварительному прогнозу магнитная буря ожидается средней силы, пик которой приходится на 25-27 января. Все остальные дни в январе будут без активных всплесков на Солнце. Что делать в неблагоприятные дни? На магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, однако серьезную проблему они, в первую очередь, представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Следовательно, большинство людей в неблагоприятные дни страдают от перепадов настроения, бессонницы и незначительных недомоганий. Поэтому, в неблагоприятные дни людям следует позаботиться о своем здоровье, особенно метеозависимым, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами. Здоровым людям также нужно позаботиться о себе в неблагоприятные дни и не перегружать организм во время магнитных бурь тяжелой пищей, кофеином, сигаретами и алкоголем. Неблагоприятный день, специалисты советуют начать всем с контрастного душа, предварительно хорошо выспавшись. Чаще всего, в период магнитных бурь, беспокоит головная боль. Для того, чтобы избежать этой проблемы в неблагоприятные дни, специалисты советуют во время магнитных бурь заниматься йогой, делать гимнастику, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться на свежем воздухе. Помните, что легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в вашем организме и поможет избежать в неблагоприятные дни плохого самочувствия. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки