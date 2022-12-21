https://sputnik-georgia.ru/20221221/meriya-tbilisi-prekraschaet-rabotu-s-kompaniey-remontiruyuschey-metrostantsiyu-gotsiridze-273263416.html
Мэрия Тбилиси расторгает контракт с компанией, ремонтирующей станцию метро "Гоциридзе"
Мэрия Тбилиси расторгает контракт с компанией, ремонтирующей станцию метро "Гоциридзе"
Подобную задержку работ и другие дефекты ремонта в мэрии Тбилиси назвали неприемлемыми 21.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-21T12:30+0400
2022-12-21T12:30+0400
2022-12-21T13:03+0400
тбилисский метрополитен
тбилиси
каха каладзе
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси не продолжит сотрудничество с компанией "Мамисони", которая осуществляла ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе", заявил мэр столицы Каха Каладзе. По словам градоначальника, восстановление станции метро завершено, однако из-за безответственности компании она до сих пор не введена в эксплуатацию. Мэр Тбилиси назвал данную компанию "очень проблемной и безответственной", соответственно, столичный муниципалитет прекращает сотрудничество с ней. Каладзе поручил главе транспортной компании Тбилиси Георгию Шаркову и вице-мэру Ираклию Хмаладзе расторгнуть соглашение с данной компанией. "Примите все соответствующие меры для того, чтобы в течение последующих лет компания "Мамисон" не попала ни в одну тендерную процедуру. Сделайте все, чтобы "очернить" эту компанию", – отметил Каладзе. Мэр подчеркнул, что исправлением существующих дефектов займется сама мэрия Тбилиси, а сумму, которая будет на это потрачена, городские власти потребуют у "Мамисон" через суд. "Сделаем все для того, чтобы станция метро "Гоциридзе" как можно быстрее вошла в эксплуатацию и смогла обслуживать пассажиров", – заключил Каладзе. Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново. Компания "Мамисон", победившая в тендере, должна была завершить соответствующие работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана в эксплуатацию. Такую задержку работ со стороны компании в мэрии Тбилиси назвали неприемлемой. Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" – единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра. Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский метрополитен, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе, новости, грузия
тбилисский метрополитен, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе, новости, грузия
Мэрия Тбилиси расторгает контракт с компанией, ремонтирующей станцию метро "Гоциридзе"
12:30 21.12.2022 (обновлено: 13:03 21.12.2022)
Подобную задержку работ и другие дефекты ремонта в мэрии Тбилиси назвали неприемлемыми
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси не продолжит сотрудничество с компанией "Мамисони", которая осуществляла ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе", заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По словам градоначальника, восстановление станции метро завершено, однако из-за безответственности компании она до сих пор не введена в эксплуатацию.
"Ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе" с очень большим опозданием, но завершены, если не считать нескольких дефектов, которые нужно исправить. Помимо опоздания работ, важен и тот факт, что компания "Мамисони" не вела нужную документацию, и пока не проведена соответствующая экспертиза", – сказал Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Мэр Тбилиси назвал данную компанию "очень проблемной и безответственной", соответственно, столичный муниципалитет прекращает сотрудничество с ней. Каладзе поручил главе транспортной компании Тбилиси Георгию Шаркову и вице-мэру Ираклию Хмаладзе расторгнуть соглашение с данной компанией.
"Примите все соответствующие меры для того, чтобы в течение последующих лет компания "Мамисон" не попала ни в одну тендерную процедуру. Сделайте все, чтобы "очернить" эту компанию", – отметил Каладзе.
Мэр подчеркнул, что исправлением существующих дефектов займется сама мэрия Тбилиси, а сумму, которая будет на это потрачена, городские власти потребуют у "Мамисон" через суд.
"Сделаем все для того, чтобы станция метро "Гоциридзе" как можно быстрее вошла в эксплуатацию и смогла обслуживать пассажиров", – заключил Каладзе.
Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" должны были завершиться 15 августа, однако эта дата была перенесена. В прошлом году в мэрии столицы заявили, что перрон станции "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не подлежит восстановлению и его нужно строить заново.
Компания "Мамисон", победившая в тендере, должна была завершить соответствующие работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана в эксплуатацию. Такую задержку работ со стороны компании в мэрии Тбилиси назвали неприемлемой.
Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" – единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.
Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.